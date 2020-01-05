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У православных сегодня Сочельник

06.01.2020 13:14 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

У православных сегодня Сочельник

Сегодня – у православных верующих Сочельник – день накануне Рождества. 

Дальше начинаются две праздничные недели до Крещения – Святки. В храмах Беларуси сегодня пройдут торжественные богослужения.

ОНТ.

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Сегодня – у православных верующих Сочельник – день накануне Рождества.  Дальше начинаются две праздничные недели до Крещения – Святки. В
 
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