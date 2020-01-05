Сегодня – у православных верующих Сочельник – день накануне Рождества.
Дальше начинаются две праздничные недели до Крещения – Святки. В храмах Беларуси сегодня пройдут торжественные богослужения.
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У православных сегодня Сочельник
06.01.2020 13:14 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Сегодня – у православных верующих Сочельник – день накануне Рождества.
Дальше начинаются две праздничные недели до Крещения – Святки. В храмах Беларуси сегодня пройдут торжественные богослужения.
О
(Visited 2 times, 2 visits today)
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Сегодня – у православных верующих Сочельник – день накануне Рождества. Дальше начинаются две праздничные недели до Крещения – Святки. В
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