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Брестский боксер Павел Костромин стал чемпионом Польши

06.01.2020 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Павел Костромин – один из самых успешных белорусских боксеров последних лет.

Брестский боксер Павел Костромин стал чемпионом Польши

Автор фото: wyborcza.pl

Он многократный чемпиона Беларуси, бронзовый и серебряный призер чемпионатов Европы в полусреднем весе, мастер спорта международного класса.

Занимается Павел боксом с десяти лет. Начинал боксировать в Жабинке, откуда он родом. Первым тренером был его отец, потом Юрий Овчинников. Когда Павлу исполнилось двадцать, он уехал в Брест, где тренировался в спортшколе у Владимира Вышинского и Сергея Макаревича. Сейчас Костромину 28, и вот уже больше полугода, как он живет, тренируется и тренирует в Варшаве. За это время он успел выиграть чемпионат Польши и зарекомендовать себя как тренер в варшавской Жолиборской школе бокса.

Павел выступал за Беларусь на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Хотя то его выступление удачным не назовешь – уже в первом бою он проиграл сопернику из Тайланда Сайлому Ади, трехкратному чемпиону Игр Юго-Восточной Азии, и выбыл из дальнейшей борьбы. А теперь он может выступить на Олимпиаде в Токио, но уже в составе сборной Польши. Если, конечно, получит гражданство страны-соседки. Его может в ускоренном порядке предоставить президент страны, учитывая спортивные заслуги. Тогда в марте Костромин будет участвовать в квалификации к Олимпиаде.

Завоевать олимпийскую медаль – такую цель ставит перед собой Павел Костромин. Жаль, конечно, что не в составе сборной Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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  Павел Костромин – один из самых успешных белорусских боксеров последних лет. Автор фото: wyborcza.pl Он многократный чемпиона Беларуси, бронзовый и серебряный...
 
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