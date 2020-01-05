Брестский боксер Павел Костромин стал чемпионом Польши

Источник материала: Виртуальный Брест

Павел Костромин – один из самых успешных белорусских боксеров последних лет.





Автор фото: wyborcza.pl

Он многократный чемпиона Беларуси, бронзовый и серебряный призер чемпионатов Европы в полусреднем весе, мастер спорта международного класса.



Занимается Павел боксом с десяти лет. Начинал боксировать в Жабинке, откуда он родом. Первым тренером был его отец, потом Юрий Овчинников. Когда Павлу исполнилось двадцать, он уехал в Брест, где тренировался в спортшколе у Владимира Вышинского и Сергея Макаревича. Сейчас Костромину 28, и вот уже больше полугода, как он живет, тренируется и тренирует в Варшаве. За это время он успел выиграть чемпионат Польши и зарекомендовать себя как тренер в варшавской Жолиборской школе бокса.



Павел выступал за Беларусь на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Хотя то его выступление удачным не назовешь – уже в первом бою он проиграл сопернику из Тайланда Сайлому Ади, трехкратному чемпиону Игр Юго-Восточной Азии, и выбыл из дальнейшей борьбы. А теперь он может выступить на Олимпиаде в Токио, но уже в составе сборной Польши. Если, конечно, получит гражданство страны-соседки. Его может в ускоренном порядке предоставить президент страны, учитывая спортивные заслуги. Тогда в марте Костромин будет участвовать в квалификации к Олимпиаде.



Завоевать олимпийскую медаль – такую цель ставит перед собой Павел Костромин. Жаль, конечно, что не в составе сборной Беларуси.