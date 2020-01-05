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Брестский боксер Павел Костромин стал чемпионом Польши
06.01.2020 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Павел Костромин – один из самых успешных белорусских боксеров последних лет.
Автор фото: wyborcza.pl
Он многократный чемпиона Беларуси, бронзовый и серебряный призер чемпионатов Европы в полусреднем весе, мастер спорта международного класса.
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Павел Костромин – один из самых успешных белорусских боксеров последних лет. Автор фото: wyborcza.pl Он многократный чемпиона Беларуси, бронзовый и серебряный...
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