Задержан подозреваемый в убийстве минчанки, чьи останки нашли в реке

Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске задержан 26-летний иностранец. Его подозревают в убийстве 37-летней женщины, чьи останки ранее были обнаружены в спортивной сумке в реке Свислочь в Минске, сообщает МВД.

Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт. В результате мужчина задушил 37-летнюю женщину. Следственный комитет сообщил, что в настоящее время с 26-летним мужчиной проводятся следственные действия. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, жуткую находку обнаружили сотрудники коммунальных служб в Минске 2 января во время очистных работ в реке Свислочь. В спортивной сумке были человеческие останки. Спустя несколько дней тело женщины нашли в квартире по улице Романовская Слобода в Минске.