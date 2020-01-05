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Задержан подозреваемый в убийстве минчанки, чьи останки нашли в реке

06.01.2020 14:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Задержан подозреваемый в убийстве минчанки, чьи останки нашли в реке
Фото из открытых источников

В Витебске задержан 26-летний иностранец. Его подозревают в убийстве 37-летней женщины, чьи останки ранее были обнаружены в спортивной сумке в реке Свислочь в Минске, сообщает МВД.

Задержан подозреваемый в убийстве минчанки, чьи останки нашли в реке В Минске из реки Свислочь достали сумку с человеческими останками

Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт. В результате мужчина задушил 37-летнюю женщину. Следственный комитет сообщил, что в настоящее время с 26-летним мужчиной проводятся следственные действия. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, жуткую находку обнаружили сотрудники коммунальных служб в Минске 2 января во время очистных работ в реке Свислочь. В спортивной сумке были человеческие останки. Спустя несколько дней тело женщины нашли в квартире по улице Романовская Слобода в Минске.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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26-летнего иностранца задержали в Витебске по подозрению в убийстве 37-летней женщины.
 
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