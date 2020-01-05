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«Однажды в Голливуде» Тарантино собрал больше всех «Золотых глобусов»
06.01.2020 14:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
nedosmotrel.ru
В Калифорнии прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус», которые присуждают иностранные журналисты, аккредитованные при Голливуде. В этом году наибольшее число наград (три) собрал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Картина, действие которой разворачивает в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, получила главный приз в номинации «Комедия/мюзикл». Сам Тарантино получил награду за лучший сценарий, а Брэд Питт удостоился приза за лучшую мужскую роль второго плана, пишет
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В Калифорнии прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус», которые присуждают иностранные журналисты, аккредитованные при Голливуде. В этом году...
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