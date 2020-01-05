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«Однажды в Голливуде» Тарантино собрал больше всех «Золотых глобусов»

06.01.2020 14:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Однажды в Голливуде» Тарантино собрал больше всех «Золотых глобусов»

nedosmotrel.ru

В Калифорнии прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус», которые присуждают иностранные журналисты, аккредитованные при Голливуде. В этом году наибольшее число наград (три) собрал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Картина, действие которой разворачивает в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, получила главный приз в номинации «Комедия/мюзикл». Сам Тарантино получил награду за лучший сценарий, а Брэд Питт удостоился приза за лучшую мужскую роль второго плана, пишет РБК.

Лучшей драмой стал фильм британского режиссера Сэма Мендеса «1917», повествующий о событиях Первой мировой войны. Мендесу достался и приз за лучшую режиссуру.

Хоакин Феникс был признан лучшим драматическим актером за главную роль в фильме «Джокер». Лучшим актером в мюзикле/комедии стал Тэрон Эджертон. Он сыграл Элтона Джона в фильме «Рокетмен».

Рене Зельвеггер удостоилась приза за лучшую женскую роль в драматическом фильме, сыграв Джуди Гарланд в ленте «Джуди». Лучшей актрисой в комедии/мюзикле стала Билли Вонг («Прощание»).

Лучшим фильмом на иностранном языке стала южнокорейская черная комедия «Паразиты».

 

 
 
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В Калифорнии прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус», которые присуждают иностранные журналисты, аккредитованные при Голливуде. В этом году...
 
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