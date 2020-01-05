ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

06.01.2020 16:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внимание каждому ребенку. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

На этот раз праздник пришел в Минский городской дворец культуры. Здесь представители Белорусского союза женщин постарались окружить теплом и заботой многодетные семьи, а также детей с особенностями развития. Для юных зрителей подготовили игровую программу и сказочное представление с приключениями и чудесами. По окончании волшебного путешествия ребят ждали подарки.

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

Ребенок счастлив, праздник хороший.

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

Нас не забывают, приглашают всегда на мероприятия с детками.

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

С Рождеством и Новым годом!

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

Жанна Романович, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Добрых дел и подарков много не бывает. Мы надеемся, что каждый год все больше и больше людей будет подключаться к этой доброй, красивой инициативе.

Чужих не бывает. Об этом без малого уже четверть века напоминает всебелорусская акция «Наши дети». Благодаря этому новогоднему марафону без внимания не остается ни один ребенок. Неравнодушные белорусы исполняют мечты сотен ребят и дарят им крепкую веру в будущее.

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

Люди в материале: Жанна Романович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Внимание каждому ребенку. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Финляндия избавилась от российской газовой монополии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика