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СТО, гостиницу и спортзал построят возле погранперехода «Каменный Лог»

06.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

СТО, гостиницу и спортзал построят возле погранперехода «Каменный Лог»

Крупный инвестпроект реализуется в рамках модернизации инфраструктуры на автомагистрали М-7 Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики в автодорожном пункте пропуска Каменный Лог. Уже возобновлены работы по подготовке площадки для возведения объектов.

Инвестор вкладывает в поэтапную реализацию проекта 5,5 миллиона долларов. Она разбита на несколько очередей: сначала будет построена зона ожидания со стоянкой на 150 мест для большегрузных автомобилей. К слову, здесь предусмотрено внедрение системы электронной очереди для въезда транспортных средств. В рамках проекта будет построено и кафе на 30 мест.

Более перспективной для инвестора СООО «ЭСТЕЙТ ОЙЛ» станет вторая очередь возведения объектов придорожного сервиса на М-7 в районе погранперехода «Каменный Лог». Они намерены построить станцию технического обслуживания, мойку автомобилей, гостиницу и спортивно-оздоровительный комплекс. Последний объект, по заверениям инвестора, будет востребован дальнобойщиками по восстановлению сил после длительных поездок и стоянок.

Инвестор рассчитывает завершить работы к апрелю 2021 года.

Николай ШЛЫК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Минск
 
 
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Крупный инвестпроект реализуется в рамках модернизации инфраструктуры на автомагистрали М-7 Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики в автодорожном пункте...
 
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