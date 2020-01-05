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Финляндия избавилась от российской газовой монополии

06.01.2020 16:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Финляндия избавилась от российской газовой монополии

arabic.rt.com

Российская компания "Газпром экспорт" — дочернее предприятие корпорации "Газпром" — перестала быть единственным поставщиком газа в Финляндию.

Дело в том, что с 1 января 2020 года введен в эксплуатацию двунаправленный газопровод Balticconnector между муниципалитетом Инкоо на юге Финляндии и городом Палдиски на севере Эстонии. Он позволит поставлять в Финляндию через Эстонию газ из латвийских хранилищ, полученный, в частности, от Норвегии, пишет «Дело».

"Россия — основной поставщик природного газа балтийским странам и Финляндии и останется им, но задействование хранилищ Латвии даст Финляндии и Эстонии эффективный инструмент давления на "Газпром", — считает специалист по экономике Марис Кирсонс.

Отметим, что природный газ поступает в Финляндию из России более 40 лет. В 1971 году был подписан первый контракт на прокачку до 1,4 млрд кубометров в год. По состоянию на 31 декабря 2018 года Финляндия импортировала около 128 млрд кубометров российского газа.

В декабре 2015 года "Газпром экспорт" и финляндская "Газум" продлили действие контракта на поставку газа в Финляндию до 31 декабря 2031 года.

Ранее сообщалось, что Эстония и Финляндия официально ввели в эксплуатацию газопровод Balticconnector, который соединил газотранспортные системы двух стран.

Строительство трубопровода Balticconnector началось осенью 2018 года. Протяженность его подводной части составляет 77 км, наземного участка в Финляндии (от Инкоо до Сиунтио) — 21 км, наземного участка в Эстонии (Кийли-Палдиски) — 55 км. Расчетная мощность трубопровода составляет 7,2 млн кубометров природного газа в сутки.

Стоимость газопровода Эстония-Финляндия вместе с реконструкцией газопровода в Латвии составила около 300 млн евро, Европейский союз выделил на эти цели финансирование в размере более 200 млн евро. 

Ранее также стало известно, что Польская нефтегазовая компания (PGNiG) завершает сотрудничество с "Газпромом" и больше не будет покупать газ у российского монополиста после 2022 года. PGNiG направил "Газпрому" заявление о намерениях расторгнуть Ямальский договор 31 декабря 2022 года.

Также сообщалось, что началось строительство польского участка газопровода "Польша — Словакия", длина которого составит 59 километров. Задача этого газового соединения будет заключаться в том, чтобы газ с так называемых "северных ворот" газового терминала, который будет расширяться, а также из газопровода Baltic Pipe поставлялся в направлении южных стран.

 
 
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Российская компания "Газпром экспорт" — дочернее предприятие корпорации "Газпром" — перестала быть единственным поставщиком газа в Финляндию.
 
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