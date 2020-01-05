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26-летний иностранец. Что известно о подозреваемом в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске
Спецоперацию этой ночью провели сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз».
Со слов задержанного, 28 декабря между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт. В результате мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры. Расследование уголовного дела продолжается.
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26-летний иностранец. Что известно о подозреваемом в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи
Новости Беларуси. В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи 2 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им...
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