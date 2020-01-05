Этот парень — австралиец Патрик Бойл. Он спасает коал от пожаров, а СМИ называют его героем

Источник материала: KYKY

Вот уже несколько месяцев Австралия охвачена ужасом: горят юго-восточные штаты Виктория и Новый Южный Уэльс, пламя поглотило свыше пяти тысяч гектаров. Полмиллиарда животных и десятки человек погибли, около 30 человек считаются пропавшими без вести, тысячи людей лишились своих домов. Правительство не справляется и призывает на помощь армию. Но даже этот поток тревожных новостей об австралийских пожарах разбавляется вдохновляющими историями. Одна из них связана с австралийцем Патриком Бойлом: этот парень спасает раненых в огне коал и доставляет их в приюты. СМИ называют Бойла героем.

Патрик Бойл родом из Маллакуты — австралийского прибрежного города, где лесные пожары также оставили разрушительные следы. Он помогает коалам и другим диким животным выбраться из сгоревших кустарников. О «спасательной миссии» австралийца узнали благодаря его родственнице, которая опубликовала фотографию Патрика в Facebook. Снимок стал вирусным, набрав 25 тысяч лайков и 31 тысячу репостов, и растиражировался по соцсетям и местным медиа.

Бойла уже приглашали на телевидение, пишет berliner-zeitung.de. В эфире австралиец рассказал, что во время первого погружения в горящий лес он наткнулся на беспомощное животное: «Я быстро нашел раненую коалу и привез ее в приют для животных в Маллакуте». Затем Бойл вернулся в лес и стал находить одну раненую коалу за другой. «Одни были травмированы меньше, чем другие. Вторые были обезвожены и просто шокированы. Третьим было трудно есть и пить», — добавил Бойл в беседе с журналистами.

Патрик Бойл спас жизни десяткам коал и не намерен останавливаться; он рад, что ему удалось помочь изувеченным животным и говорит так: «Люди в приюте выполняют по-настоящему хорошую работу. Они делают то, что могут, несмотря на недостаток ресурсов». Правда, «спасательные операции» Бойла не всегда заканчиваются успехом. Во время некоторых своих вылазок в леса он уже нашел более десяти мертвых коал, помогать которым было слишком поздно.