Обнаружена связь между употреблением мата и бизнес-активностью

Источник материала: Ежедневник



фото: jpgazeta.ru

Оказывается, в регионах, жители которых чаще используют ненормативную лексику, активность малого и среднего бизнеса выше.

К такому неожиданному выводу пришли исследователи из весьма серьезной структуры – Финансового университета при правительстве РФ, пишет РГ .

Исследователи провели опрос на тему использования мата в речи жителями разных регионов. Потом они сопоставили эти данные с показателями потребительских настроений, уровнем жизни и экономической активности населения в этих городах.

Результат был предсказуемым: чаще крепкое словцо используют жители регионов с низким уровнем жизни, плохими дорогами и т.д. Эти люди, как правило, невнимательны к своему здоровью. А вот население регионов с более «чистой» речью в целом более благополучно в финансовом плане, больше интересуется спортом, медициной, образованием и личностным ростом.

Однако исследователи сделали еще один интересный вывод: города с более распространенной ненормативной лексикой отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса. «Здесь намного большее число людей, чем в среднем по стране, готовы открывать собственные предприятия и торговые точки. Кроме того, в силу эффекта низкой базы, в этих городах быстрее растут зарплаты занятых на производстве. А более низкий уровень оплаты труда делает эти территории более привлекательными для размещения нового бизнеса. С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели", - пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.