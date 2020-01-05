ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обнаружена связь между употреблением мата и бизнес-активностью

06.01.2020 16:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Обнаружена связь между употреблением мата и бизнес-активностью

фото: jpgazeta.ru

Оказывается, в регионах, жители которых чаще используют ненормативную лексику, активность малого и среднего бизнеса выше.

К такому неожиданному выводу пришли исследователи из весьма серьезной структуры – Финансового университета при правительстве РФ, пишет РГ.

Исследователи провели опрос на тему использования мата в речи жителями разных регионов. Потом они сопоставили эти данные с показателями потребительских настроений, уровнем жизни и экономической активности населения в этих городах.

Результат  был предсказуемым: чаще крепкое словцо используют жители регионов с низким уровнем жизни, плохими дорогами и т.д. Эти люди, как правило, невнимательны к своему здоровью. А вот население регионов с более «чистой» речью в целом более благополучно в финансовом плане, больше интересуется спортом, медициной, образованием и личностным ростом.

Однако исследователи сделали еще один интересный вывод: города с более распространенной ненормативной лексикой отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса. «Здесь намного большее число людей, чем в среднем по стране, готовы открывать собственные предприятия и торговые точки. Кроме того, в силу эффекта низкой базы, в этих городах быстрее растут зарплаты занятых на производстве. А более низкий уровень оплаты труда делает эти территории более привлекательными для размещения нового бизнеса. С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели", - пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказывается, в регионах, жители которых чаще используют ненормативную лексику, активность малого и среднего бизнеса выше.
 
Новости дня
Новости разные
 
Этот парень — австралиец Патрик Бойл. Он спасает коал от пожаров, а СМИ называют его героем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика