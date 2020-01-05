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Более 1,5 тыс. детей станут участниками акции «Рождественская елка — наши дети»

06.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 1,5 тыс. детей станут участниками акции «Рождественская елка — наши дети»

На мероприятие приедут делегации из 25 районов страны и 2 районов Брянской области России.

XXVI Республиканская благотворительная акция «Рождественская елка — наши дети» состоится 8 января в Свято-Духовом кафедральном соборе Минскасообщили БЕЛТА в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ее участниками станут более 1,5 тыс. детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах Беларуси и России, а также проходящих оздоровление в республиканских детских реабилитационно-оздоровительных центрах. На мероприятие приедут делегации из 25 районов страны и 2 районов Брянской области России. На праздник приглашены также творческие коллективы и финалисты XXXII Международной социально-творческой программы «В будущее — с надеждой!».

Юные гости белорусской столицы побывают и на праздничной программе в Белорусском государственном цирке. Здесь их ждет красочное представление и новогодние подарки.

С инициативой проведения ежегодной «Рождественской елки» неизменно выступает Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям. В организации праздника активно участвуют Епархиальное управление Белорусской православной церкви, Белорусский фонд мира при поддержке Министерства образования, Гомельского, Могилевского, Брестского и Гродненского облисполкомов.

Главная цель проекта — духовная, социальная и творческая поддержка детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах. Участниками республиканской благотворительной акции с 1994 года стали почти 50 тыс. белорусских мальчиков и девочек, а также дети из России и Украины. Возможность проведения детского праздника существует благодаря средствам, выделяемым в соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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На мероприятие приедут делегации из 25 районов страны и 2 районов Брянской области России. XXVI Республиканская благотворительная акция «Рождественская елка — наши...
 
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