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«Традиции православия объединяют людей». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К встрече Рождества – одного из величайших христианских праздников – готовятся православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 6 января, сочельник – заключительный и самый строгий день сорокадневного поста.
Поздравление с наступающим праздником белорусам направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Традиции православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии. Это необычное время напоминает каждому про истинную ценность семьи, уважение к старшим, милосердие и сострадание. Миллионы христиан в эти торжественные дни совершают добрые дела, не оставляют без заботы и внимания нуждающихся. Пусть чудо Рождества поддерживает вас на протяжении года, наполняет дома верой, надеждой и любовью.
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«Традиции православия объединяют людей». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым
Новости Беларуси. К встрече Рождества – одного из величайших христианских праздников – готовятся православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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