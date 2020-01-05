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Теперь первые! Капотный МАЗ стал лидером «Дакара»

06.01.2020 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капотный МАЗ победил на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2020». И теперь белорусский экипаж впервые в истории всемирного ралли-рейда лидирует в общем зачете грузовиков, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».


Второй этап привел гонщиков в техногород Неом на северо-западе Саудовской Аравии. Протяженность спецучастка составила 367 км. В отличие от первого заезда, ставшего испытанием для пилотов, на этот раз проверку прошли штурманы. Придерживаться маршрута оказалось непросто, и многие экипажи теряли на этом драгоценное время.

Белорусский штурман Павел Гаранин также допускал ошибки, но все же вывел капотный МАЗ на первое место. Следом приехали российские экипажи Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова. Белорусы заняли первую строчку и в «абсолюте». Теперь они имеют в запасе свыше 4 минут от ближайшего преследователя.


«На самом деле сегодня была „битва штурманов“. Перед нами ошибся экипаж Антона Шибалова, и мы вышли на первую позицию. Потом настала наша очередь ошибаться, — поясняет пилот Сергей Вязович. — И все же вплоть до самого финиша ехали первыми, пока Андрей Каргинов не обошел нас в одном месте. Но буквально в 8 километрах до финиша мы оба начали „блуждать“ по трассе. Наш штурман сориентировался раньше, что и решило судьбу этапа».

Два других белорусских экипажа прошли этап менее успешно. Алексей Вишневский занял 18-е место, Александр Василевский — 20-е. У обоих «камионов» — почти часовое отставание от победителя. В генеральной классификации они находятся на 12-й и 13-й позиции.


«Вторая половина была каменистой и извилистой. Сложно пришлось штурманам. Раза два-три „блуждали“. Перед финишем догнали мотоциклистов, но обгонять в пыли было опасно. Так что много времени потеряли на завершении этапа», — внес ясность пилот Александр Василевский.

Третий спецучасток будет кольцевым и пройдет в окрестностях города Неом. Боевыми будут 427 километров по камням и пескам. Гонщики проедут каньоны и горы, а заодно поднимутся на наивысшую точку текущего «Дакара» — 1400 метров над уровнем моря.

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.

 
 
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Второй этап привел гонщиков в техногород Неом на северо-западе Саудовской Аравии. Протяжённость спецучастка составила 367 км.
 
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