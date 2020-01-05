Источник материала: Новости Волковыска

▶ На православное Рождество, 7 января 2020-го, ожидаются осадки в виде мокрого снега на большей части страны. В отдельных районах Беларуси туман, на дорогах гололедица, согласно данным интернет-источников, специализирующихся на прогнозах погоды❗

▶ Прогноз погоды на 7 января в Беларуси

Во вторник, 7 января 2020-го, погоду будут определять теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы, ночью по юго-востоку еще скажется влияние уходящей на восток фронтальной системы. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем по всей стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).

В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем -1..+4°С.

▶ Прогноз погоды на 7 января в Волковыске

В Волковыске утром и во второй половине дня временами снег, мокрый снег, слабый гололед. Небо покроют сплошные облака. Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит -1°С..+1°С, днем – до 3 градусов тепла.