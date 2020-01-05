|
Под Витебском Dodge Caravan насмерть сбил мужчину. Его личность неизвестна
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около 8 часов утра 6 января вблизи деревни Старое Село на дороге Р-20 Витебск — Шумилино,
37-летний житель Витебска на Dodge Caravan наехал на мужчину, который переходил дорогу.
Пешеход погиб на месте происшествия. Личность мужчины не установлена.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла около 8 часов утра 6 января вблизи деревни Старое Село на дороге Р-20 Витебск - Шумилино.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)