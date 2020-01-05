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Под Витебском Dodge Caravan насмерть сбил мужчину. Его личность неизвестна

06.01.2020 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 8 часов утра 6 января вблизи деревни Старое Село на дороге Р-20 Витебск — Шумилино, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

37-летний житель Витебска на Dodge Caravan наехал на мужчину, который переходил дорогу.

Пешеход погиб на месте происшествия. Личность мужчины не установлена.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.


Фото: ГАИ

Очевидцев или тех, кто что-либо знает об этом ДТП, ГАИ просит позвонить в дежурную часть по телефонам: 8 0212 58−44−44, 621−44−44 (А1), 721−44−44 (МТС).

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла около 8 часов утра 6 января вблизи деревни Старое Село на дороге Р-20 Витебск - Шумилино.
 
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