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Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске

06.01.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стал известен первый финалист Рождественского турнира любителей хоккея – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира
Все подробности – у корреспондента Екатерины Лихошапко.

Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске

Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Вторая игра полуфиналистов состоится 6 января в 19 часов. Сборная Беларуси сыграет с командой хоккеистов из ОАЭ.

У нас в гостях эксперт, неоднократный участник турнира в составе команды Президента Беларуси Максим Геннадьевич Шиманский, исполнительный директор хоккейного клуба «Минск».

Как вам вообще атмосфера на играх и игра соборной Беларуси?

Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске

Максим Шиманский, исполнительный директор СК «Минск»:
Отличная атмосфера. Стоит отметить организацию этого турнира. Игра команды Президента внушает уверенность, что все-таки в этом году будет выполнена задача и Рождественский кубок останется в Минске.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Екатерина Лихошапко:
В этом году очень много участников приехало. Думаю, среди них 100 % есть ваши друзья, знакомые. Может, успели увидеться, пообщаться с ними?

Максим Шиманский:
Действительно, это замечательная возможность пообщаться в рабочей обстановке с давно знакомыми парнями, с которыми пересекались где-то, в разных городах и странах. И при этом окунуться в атмосферу игры и радости. Очень приятно!

Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске

Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске

Екатерина Лихошапко:
К слову, на турнире дебютировала команда США. Как вам их игра?

Максим Шиманский:
Они показали приличную игру, приличный уровень. Действительно видно, что многие участвовали на самом высоком уровне. Искренне надеюсь, что эта команда и впредь будет принимать участие в Рождественском турнире и радовать нас своей игрой.

Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске

Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске

Люди в материале: Екатерина Лихошапко, Максим Шиманский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Стал известен первый финалист Рождественского турнира любителей хоккея – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный...
 
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