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Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стал известен первый финалист Рождественского турнира любителей хоккея – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все подробности – у корреспондента Екатерины Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
У нас в гостях эксперт, неоднократный участник турнира в составе команды Президента Беларуси Максим Геннадьевич Шиманский, исполнительный директор хоккейного клуба «Минск».
Как вам вообще атмосфера на играх и игра соборной Беларуси?
Максим Шиманский, исполнительный директор СК «Минск»:
Екатерина Лихошапко:
Максим Шиманский:
Екатерина Лихошапко:
Максим Шиманский:
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Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске
Новости Беларуси. Стал известен первый финалист Рождественского турнира любителей хоккея – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный...
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