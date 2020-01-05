Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стал известен первый финалист Рождественского турнира любителей хоккея – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подробности – у корреспондента Екатерины Лихошапко.





Екатерина Лихошапко, корреспондент:

Вторая игра полуфиналистов состоится 6 января в 19 часов. Сборная Беларуси сыграет с командой хоккеистов из ОАЭ.

У нас в гостях эксперт, неоднократный участник турнира в составе команды Президента Беларуси Максим Геннадьевич Шиманский, исполнительный директор хоккейного клуба «Минск».

Как вам вообще атмосфера на играх и игра соборной Беларуси?





Максим Шиманский, исполнительный директор СК «Минск»:

Отличная атмосфера. Стоит отметить организацию этого турнира. Игра команды Президента внушает уверенность, что все-таки в этом году будет выполнена задача и Рождественский кубок останется в Минске.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Екатерина Лихошапко:

В этом году очень много участников приехало. Думаю, среди них 100 % есть ваши друзья, знакомые. Может, успели увидеться, пообщаться с ними?

Максим Шиманский:

Действительно, это замечательная возможность пообщаться в рабочей обстановке с давно знакомыми парнями, с которыми пересекались где-то, в разных городах и странах. И при этом окунуться в атмосферу игры и радости. Очень приятно!









Екатерина Лихошапко:

К слову, на турнире дебютировала команда США. Как вам их игра?

Максим Шиманский:

Они показали приличную игру, приличный уровень. Действительно видно, что многие участвовали на самом высоком уровне. Искренне надеюсь, что эта команда и впредь будет принимать участие в Рождественском турнире и радовать нас своей игрой.







