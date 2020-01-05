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«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея близится к завершению. Стал известен первый финалист – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня же действующий победитель состязаний – команда Президента Беларуси – встретится с хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов. Игра начнется в 19 часов на главной площадке «Чижовка-Арены».
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Александр Боровков, игрок команды России, экс-нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Главное – победа. Хорошо играли, выполнили, как говорится, задание на игру. Победили, вышли в финал. Это была основная задача в этой игре.
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«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира
Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея близится к завершению. Стал известен первый финалист – команда России обыграла Финляндию и теперь...
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