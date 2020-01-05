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«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира

06.01.2020 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея близится к завершению. Стал известен первый финалист – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет сегодня очень хороший хоккей». На Рождественском турнире проходят матчи за выход в финал: у кого есть шансы

Сегодня же действующий победитель состязаний – команда Президента Беларуси – встретится с хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов. Игра начнется в 19 часов на главной площадке «Чижовка-Арены».

Все подробности – у корреспондента Екатерины Лихошапко.

«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира

Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Команда России стала первым финалистом XVI Рождественского турнира. Они обыграли команду Финляндии – 5:2.

«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира

Александр Боровков, игрок команды России, экс-нападающий ХК «Динамо-Минск»:
С каждым следующим матчем соперник становился все тяжелее и тяжелее. Сегодня игра была довольно-таки тяжелая. Нам повезло, что забили. Потом их команда раскрылась и появилось больше моментов.

Главное – победа. Хорошо играли, выполнили, как говорится, задание на игру. Победили, вышли в финал. Это была основная задача в этой игре.

«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира

Люди в материале: Екатерина Лихошапко, Александр Боровков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея близится к завершению. Стал известен первый финалист – команда России обыграла Финляндию и теперь...
 
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