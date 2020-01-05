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До 4 градусов тепла и гололедица прогнозируются в Беларуси 7 января

06.01.2020 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 4 градусов тепла и гололедица прогнозируются в Беларуси 7 января
Фото из открытых источников

До 4 градусов тепла и гололедица прогнозируются в Беларуси 7 января Почему, когда идет снег, погода зимой кажется теплее?
Во вторник, 7 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами пройдут небольшие осадки - в основном снег, мокрый снег. Прогнозируются слабые туман и гололед. Днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до 1 градуса тепла, днем будет от 1 градуса ниже нуля до плюс 4 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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