Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до 1 градуса тепла, днем будет от 1 градуса ниже нуля до плюс 4 градусов.
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До 4 градусов тепла и гололедица прогнозируются в Беларуси 7 января
06.01.2020 17:30 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до 1 градуса тепла, днем будет от 1 градуса ниже нуля до плюс 4 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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