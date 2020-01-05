История поезда с польским золотом в Бресте в 1939 году

Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно информационные агентства сообщили, что Великобритания передала Польше 100 тонн золота, находившегося на депозите в Банке Англии. Есть в истории польского довоенного золотого запаса и брестский след.





К началу 1939 года золотой запас Польши насчитывал около 95 тонн золота в монетах и слитках, что соответствовало 463,6 миллиона злотых или примерно 87 миллионов долларов США. Из этого количества золота около 20 тонн было депонировано за границей, главным образом во Франции, Великобритании, Швейцарии и США. Остальные 75 тонн золота хранились в Польше , преимущественно в Варшаве, но некоторое количество размещалось в филиалах Польского Банка по всей стране, в том числе и в Западной Беларуси.

24 марта 1939 года Германия предъявила Польше ультиматум с требованием передачи Данцига (Гданьска) и строительства через территорию Польши экстерриториальной автострады и железной дороги в Восточную Пруссию, так называемый «Данцигский коридор», 28 апреля Германия денонсирует германо-польский договор о ненападении 1934-го года. Эти демарши Гитлера всерьез озаботили польское руководство и оно решило рассредоточить половину золотого запаса в восточных воеводствах. 37 тонн было перевезено из Варшавы в Брест-над-Бугом, Люблин, Седлице и Замостье в региональные отделения Польского Банка. В центральном хранилище в Варшаве осталось около 38 тонн золота. В Бресте золото разместили в казематах пятого форта Брестской крепости.





Хенрик Флояр-Райхман, Игнаций Матушевский и Адам Коц

С началом войны польское правительство принято решение эвакуировать золото из столицы. Ответственность за эвакуацию золотого запаса была возложена на Игнация Матушевского, известного в Польше политика, дипломата, финансиста, военного деятеля, члена Международного олимпийского комитета. В 1918-1921 годах Матушевский был начальником Второго отдела польского генерального штаба (отдел разведки и контрразведки), в 1920-е годы он был военным атташе в Риме и посланником в Будапеште, в 1928-1831 годах министром финансов. Ввиду быстрого продвижения немецкой армии к Варшаве вопрос о золотом запасе и иных активов банков приобрел особую остроту. Было решено кроме железнодорожного транспорта использовать и автомобильный. Уже 4 сентября на банковских автобусах был отправлен первый транспорт из Варшавы в Брест, сюда же перевезли золото и ценности из Седлиц. Небезынтересно отметить, что одним из автобусов с золотом управляла супруга Матушевского, первая олимпийская чемпионка в истории польского спорта, обладательница золотой медали на девятых Олимпийских играх в Амстердаме легкоатлетка Халина Конопацкая.

От армии курировал эвакуацию банковских ценностей генерал авиации Людомил Райский, прибывший в Брест-над-Бугом со штабом главнокомандующего.

7 сентября 1939 года в Брест-над-Бугом эвакуировались из Варшавы некоторые министры и Верховный Главнокомандующий Эдвард Рыдз-Смиглы со своим штабом, первоначально разместившиеся в центре города в гостинице на улице Домбровского (ныне Советская). По странному стечению обстоятельств (а может быть хорошо работала немецкая разведка?) именно 7 сентября на город был совершен самый мощный налет немецкой авиации. Здание гостиницы, где разместилась правительственная делегация из Варшавы, было разрушено, только по счастливой случайности никто не пострадал. В целях обеспечения безопасности чиновников и военных их перевезли в Брестскую крепость. Однако здесь возникли трудности с размещением, так как в крепости кроме войск находилась еще и значительная часть золотого запаса и иных банковских активов и их охрана.





Эдвард Рыдз-Смиглы

А тем временем ситуация на польско-немецком фронте становилась катастрофической. Л.Райский в жесткой форме требует от командующего гарнизоном Брестской крепости генерала Франтишка Клееберга сиюминутной организации вывоза золота из Бреста. В ответ, тот заявляет, что никакой эвакуации не будет, пока ситуация на фронте не проясниться.

По согласованию с Матушевским и заручившись поддержкой министра иностранных дел Польши Ю.Бека, находившегося в то время в Брестской крепости, Райский добивается аудиенции у Смиглы-Рыдза и рассказывает ему о сложившейся с польским золотом ситуации. Маршал тот час же принимает решение об эвакуации, поручая Ю. Беку связаться с польским посольством в Румынии и поручить послу организацию транзитного коридора для вывоза польского золота. Из Бреста золото было решено вывезти поездом.

Вскоре, а именно 12 сентября, министр иностранных дел Польши Ю. Бек перевел свою резиденцию из Бреста-над-Бугом в город Кремениц, а Рыдз-Смыглы в местечко Млынов на Волыни. Это было вызвано стремительным наступлением танков Г. Гудериана в район Бреста.

Таким образом, значительная часть золотовалютного резерва Польши пробыла в Брестской крепости недолго. Уже 10 сентября выполняя приказ маршала Э. Рыдз-Смиглы об эвакуации золотого запаса в Румынию, «золотой поезд» из Бреста отправился на польско-румынскую границу в город Снятын, куда прибыл 13 сентября. Днем ранее, 12 сентября, в Снятын пришел, и был спрятан в лесу, поезд с ценностями из Луцка, куда с началом войны перевезли часть золотого запаса из Люблина и Замостья.

В Снятыне Матушевский и Райский узнали, что министр иностранных дел Румынии дает разрешение на транзит польского золота через эту страну, но сделать это нужно было как можно быстрее. Дело в том, что Румыния, будущий союзник Германии в войне против Советского Союза, опасалась немецких претензий. К этому были все основания, ведь Румыния кишела немецкой агентурой.

В Снятыне все золото было перегружено в специальный железнодорожный состав и 13 сентября направлено в румынский порт Констанца на побережье Черного моря. При этом по распоряжению Рыдз-Смыглы 70 ящиков из брестского «золотого состава» были выгружены и отправлены в Бухарест, где румынские власти разрешили деятельность представительства Польского банка. Уместно напомнить, что в этот же день, 13 сентября, состоялось первое боевое столкновение польских и немецких подразделений в районе Брестской крепости. Так что вовремя польское золото было отправлено из Бреста.

Посол Германии в Бухаресте заявил протест румынскому правительству в связи с тем, что Румыния помогает Польше, что «нарушает нейтралитет королевства». Румыны несколько усилили режим на границе с Польшей, но никаких санкций по отношению к перевозке золота не приняли. Более того, как выше указывалось, в Бухаресте было открыто представительство Польского банка, главной целью которого было разобраться с эвакуированными банковскими ценностями. А их было немало: кроме снятых с брестского поезда 70 ящиков с драгоценным металлом, в столице Румынии оказались различного рода активы польских банков - национальная и иностранная валюта, ценные бумаги как отечественные, так и иностранные, банковская документация. Большая часть этих активов была использована для поддержки польских военных и гражданских лиц, оказавшихся в Румынии в результате войны. Часть польских бумажных денег на сумму более 678 млн. злотых была сожжена. Некоторая часть «брестского» золота, оставшегося в 1939 году в Румынии, была возвращена румынами Польше в 1947 году.

Дальнейшая судьба золотого запаса Польши сложилась следующим образом. Румыны требовали быстрейшего вывоза из своей страны польского золотовалютного резерва. Находившееся в Кременце (ныне Западная Украина, в то время Польша) министерство иностранных дел Польши провело переговоры с дипломатами Франции и договорились об эвакуации польского золотого запаса в эту страну. Посол Франции в Польше Л. Ноэль пообещал, что польское золото из Румынии вывезут корабли французского ВМФ. Против такого решения вопроса высказалась Румыния, не желавшая принимать у себя военные корабли воюющих стран (юридически с 3 сентября 1939 года Франция находилась в состоянии войны с Германией). Помощь полякам оказал британский консул в Констанце, который договорился с капитаном старого английского танкера «SS Eocene» Робертом Бреттом о транспортировке в Турцию ценного груза. Груз этот состоял из 1208 ящиков с золотом по 70 кг каждый. Британское судно не было предназначено для подобных перевозок, однако полякам ничего не оставалось делать, как согласиться. В ночь с 15 на 16 сентября золото было перегружено из железнодорожного состава на британский танкер. Неожиданно возникла новая проблема – почти весь экипаж судна сбежал. Этих людей можно понять, идет война, и судно под британским флагом может подвергнуться атакам немецких подводных лодок. Капитан Бретт сумел быстро набрать новый экипаж и ночью, без огней, чтобы не привлекать внимания нацистов, вышел из гавани.

В Стамбул судно Бретта прибыло 19 сентября 1939 года. Турецкие власти предложили полякам депонировать золотой запас на территории своей страны. Однако руководитель операции по спасению польского золота И. Матушевский и сопровождавшие груз представители Польского банка отвергли этот вариант.

В виду того, что Турция, как и Румыния, объявила в начавшейся Второй мировой войне нейтралитет, турецкие власти не желали появления в Босфоре французских или британских военных судов для перевозки золота морем во Францию. Поэтому было решено переправить ценный груз железнодорожным транспортом в подмандатные (то есть находившиеся под мандатом Лиги Наций) британо-французские Сирию и Ливан. 20 сентября золото вновь перегрузили с судна Бретта в девять железнодорожных вагонов и оно к вечеру 23 сентября попало в Бейрут. Из Бейрута на борту французских военных кораблей золото было переправлено в Тулузу.

В 1940 году, после капитуляции Франции, большая часть польского золота с разрешения коллаборационистского французского правительства маршала Ф. Петена была отправлена вглубь Сахары во французскую колонию в Африке. В ноябре 1942 года, когда французские колонии в Северной Африке были заняты англо-американскими войсками, контроль над польским золотом перешел к французскому комитету национального освобождения генерала Де Голля. По просьбе руководства Польского банка в 1944 году золото было переправлено в США, Англию и Канаду.

После окончания Второй мировой войны польское коммунистическое правительство сумело наладить контакты с западными державами в вопросе о довоенном золотом запасе Польши. При этом оно шло на компромиссы – например, Лондон потребовал от Варшавы, чтобы с Великобританией рассчитались за то, что на протяжении всей войны Англия поддерживала польские вооруженные силы на Западе, и это было сделано. К концу 1940-х годов золотой запас Второй Речи Посполитой постепенно вернулся на родину. Оставшееся на депозите за границей золото перешло под контроль правительства Польской Народной Республики.

Буквально недавно, в первой половине ноября 2019 года, информационные агентства сообщили, что Великобритания передала Польше 100 тонн золота, находившегося на депозите в Банке Англии.

Александр БАЮРА, кандидат исторических наук, доцент, г. Брест