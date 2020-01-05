ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Большинство туристов едут в Беларусь за сексом». На Новый год — квартиры пустовали

06.01.2020 18:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чем живет бизнес «суточников» в Беларуси и почему там сейчас все плохо

«Большинство туристов едут в Беларусь за сексом». На Новый год — квартиры пустовали
фото носит иллюстративный характер. фото: realt.onliner.by
Люди, которые занимаются бизнесом по суточной сдаче в аренду жилья, бьют тревогу — этой зимой квартиры простаивают неделями, пишет realt.by Конкуренция на рынке этих услуг сейчас сравнима с конкуренцией среди таксистов. Деньги давно ушли из этого бизнеса, и заработать могут только «мастодонты», которые варятся в суточной аренде более 20 лет. Жирную точку поставил Новый год — квартиры пустовали. Такое произошло впервые за 15 лет.


Фото: Павел Садовский

Ранее мы писали про опасения предпринимателей, которые занимаются краткосрочной сдачей в аренду квартир, что с изменениями в Жилищном кодексе (который, кстати, вступил в силу первого января) их бизнесу придет конец. Однако вскоре Министерство по налогам и сборам объяснило предпринимателям, что их опасения были напрасны.

Беда пришла, откуда ее не ждали — предложение «снять квартиру в Минске на сутки» в несколько раз превысило спрос. Жилье простаивает неделями без дела. В этот Новый год бизнес пошатнулся у многих предпринимателей. О проблеме нам поведал Алексей, который «варится» в этом бизнесе более 10 лет и имеет не одну квартиру, предназначенных для сдачи в краткосрочную аренду.

Худший год за последние 15 лет

— Я не открою никому Америку, если скажу, что в кризис, а он у нас объективно есть, люди начинают зарабатывать своим имуществом: либо идут в такси на своем авто, либо начинают сдавать свою недвижимость. Так вот и в такси, и на арендном рынке возникла одна и та же ситуация: огромная, просто нереальная конкуренция. И сейчас сложно заработать и там, и там. И в такси, и в краткосрочной аренде денег нет.

Даже если у человека есть одна отличная квартира в центре города, он не сможет, сдавая ее, заработать себе на жизнь. В этот бизнес нужно идти, только имея несколько квартир. Да и то не факт, что это сработает. К примеру, меня кормит только одна из квартир, которая находится в самом центре Минска. Ну как кормит? Позволяет поддерживать штаны.

И этот Новый год был просто показательным: штамп, клеймо, точка. У меня никогда не простаивали квартиры на Новый год, а в этом году они были пустыми. Причем даже моя «кормилица», о которой я уже говорил, с отличной локацией, дизайнерским ремонтом, которая должна попасть под Airbnb+, в которой снимали фильмы и которая всегда была очень востребованной, стояла пустой на Новый год. Это говорит о том, что все очень плохо. Причем я общаюсь с остальными «суточниками», и вот такая же ситуация практически у всех.


Это произошло впервые за 15 лет, которые я занимаюсь этим бизнесом. Причем и у меня, и у моих коллег квартиры пустовали и до Нового года. Все ждали праздник, чтобы отбить хоть немного денег за простой, но чуда не произошло. Россияне, которые обычно в большинстве своем приезжали к нам праздновать Новый год, в этот раз не приехали. Январь и февраль тоже обещают быть безрыбными месяцами. Только к марту возможен какой-то поток туристов.

Повторюсь, конкуренция сейчас на рынке краткосрочной аренды просто «аховая». Сюда залезли даже ленивые (не от хорошей жизни, конечно) в надежде, что в аренде можно заработать деньги. Но денег здесь, как и в такси, нет.

В краткосрочной сдаче в аренду выживают сейчас только «мастодонты», которые давно каким-то образом завладели квартирами в центре Минска, сделали там отличные ремонты и «отбили» за них деньги. А сейчас они сдают эти объекты за небольшие деньги и бед не знают. Новички же приходят на пару праздников и уходят, заработав 30 долларов. Я тоже уже окупил ремонты на своих объектах, поэтому могу играть на уменьшение. Но нет спроса.

Раньше и декабрь не был «ужасным» месяцем с простоями, а потом стало нормой, что с началом зимы никто не заселялся. Новый год стал праздником не для заработка, а для компенсации за декабрь. А в этом году и компенсации не произошло. Причем стояли пустыми и гостиницы, и отели Минска. Мы с коллегами специально проверяли через Booking.

«Большинство туристов едут в Беларусь за сексом»

— Большинство туристов, которые приезжали к нам на новогодние праздники, были россияне. В этом году их поток значительно уменьшился. Зато значительно увеличился поток из стран Ближнего Востока. Многие вообще в восторге от Беларуси. Во-первых, им очень нравится наш климат. У них там жара, а когда приезжают сюда, наслаждаются умеренной зимой. Во-вторых, им очень нравятся наши женщины. То есть прилетают сюда жители южных стран исключительно ради ночной жизни и секс-туризма.


Они в восторге от нашей показушной тишины, чистоты и остальных моментов. Ну и, конечно, девушек. За мои 15 лет ни разу не было ситуации, чтобы в Беларусь прилетали девочки за мальчиками. Всегда наоборот. Прилетает большая компания парней, а их уже на входе в квартиру встречают белорусские девочки. Особенно если эти парни были уже в Минске и уже ходили на Зыбицкую. Девушки, с которыми они там познакомились, уже не отпустят с крючка этих парней. Хотя однажды прилетала к нам одна девушка за поиском «Любви», но она искала тоже девушку.

Причем прилетают в Минск с большими суммами денег. Они снимают крупные квартиры, сорят деньгами в барах, ресторанах, клубах. У них всегда накатанная дорожка по Зыбицкой и Октябрьской. И всегда оставляют в заведениях приличные суммы.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем живет бизнес «суточников» в Беларуси и почему там сейчас все плохо
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Лукашенко нашел новый способ надавить на Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика