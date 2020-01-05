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WADA перестанет бороться с кокаином. Как это повлияет на поведение спортсменов и их результаты?

06.01.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кокаин — алкалоид, выделяемый из листьев кустарника коки. Это его официальное название, предоставленное специалистами Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Но в мире спорта кокаин известен просто как «главный наркотик».

WADA перестанет бороться с кокаином. Как это повлияет на поведение спортсменов и их результаты?
Футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер, подозревавшийся в употреблении кокаина, отмечает гол в дерби с «Эвертоном» Фото: Nick Potts / Reuters
Его метаболиты действительно часто находят в допинг-пробах в том числе атлетов высочайшего уровня, и наказание за это — долгосрочная дисквалификация. Но с 2021 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует радикально снизить срок дисквалификации за употребление кокаина — всего до трех месяцев. «Лента.ру» изучила вопрос и попыталась найти логику в решении WADA.

Щелчок по носу

В ноябре прошлого года на заседании исполкома WADA был принят ряд занимательных решений об изменении кодекса организации, в частности об отношении борцов с допингом к наркотикам. В новом варианте документа, который вступит в силу с 1 января 2021 года, появилась статья 10.2.4.1, суть которой сводится к следующему:

1) Наказание за употребление наркотиков составит три месяца без возможности снижения, если спортсмен сумеет доказать, что он употребил вещество во внесоревновательный период и не ради повышения результатов.

2) Этот срок может быть сокращен до одного месяца, если виновный пройдет реабилитацию. В то же время атлет, с помощью наркотических веществ пытавшийся улучшить спортивные результаты, получит двухлетнюю дисквалификацию.

3) В ближайшее время эксперты WADA определят список веществ, употребление которых будет регулировать статья. Юристы отмечают, что в него с практически 100-процентной вероятностью войдет кокаин — его часто называют «главным наркотиком» спортсменов.

WADA таким образом решает важную проблему: устанавливая четкий срок наказания, агентство устраняет необходимость проведения судебных разбирательств. Спикер организации Джеймс Фитцджеральд прямо указал на этот фактор: «Освободившиеся ресурсы мы сможем направить на антидопинговые разбирательства, которые действительно влияют на уровень спортивной конкуренции».


Растение кока
Фото: Dbotany / Wikimedia
Господин Фитцджеральд не просто так рассуждает об «уровне спортивной конкуренции». Еще с 2015 года, когда была принята действующая версия кодекса, юристы и атлеты указывали на то, что употребление кокаина чаще всего носит рекреационный характер. В то же время спортсменам, использовавшим вещество, по действующим правилам грозит четырехлетняя дисквалификация — как и за многие виды самого настоящего допинга. Эксперты WADA, работавшие над новым вариантом кодекса, в ходе исследований пришли к выводу, что наркотики, и кокаин в частности, — это социальная проблема, поэтому дальнейшее применение кодекса агентства в этом контексте становилось противоречивым.


Но получается, что WADA радикально меняет правила, руководствуясь именно последним тезисом, и устанавливает, по сути, универсальное наказание для каждого спортсмена, употребившего кокаин (а о нем, как о «главном спортивном наркотике», пойдет далее речь). Здесь агентство исходит из интересов тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, и отказывается надолго лишать их возможности заниматься делом всей жизни.

Но что делать с теми, кто воспринимает кокаин как развлечение? Как вещь, без которой невозможна нормальная вечеринка? Есть мнение, что WADA своим решением буквально дает зеленый свет спортсменам, привыкшим к «порошковым» методам отдыха. И, исходя из очевидно благих намерений, агентство развязывает очередной спор о роли наркотиков в мировом спорте и о том, каким должно быть наказание за их употребление.

Кокаин, его история и эффекты

Зимняя Олимпиада 1968 года — первая, на которой спортсмены cдавали допинг-тесты. Проверку на запрещенные вещества (их список появился в том же году) прошли 86 участников, все они оказались «чистыми».

В 1960-х WADA не существовало — агентство вообще появится только в 1999 году. Первая антидопинговая инициатива исходила от Международного олимпийского комитета (МОК), и была она не превентивной, а реакционной. Профессиональные спортсмены того времени, не все, но часть из них, в поисках лучшего средства восстановления употребляли наркотики — кокаин и амфетамины в основном. Особенно сильно в этом нуждались велогонщики, выходившие на старт «Тур де Франс».

Многодневка в середине прошлого века была по-настоящему рок-н-ролльной: этапы на 400 километров длились порой по 18 часов, спортсменам не хватало еды и воды, по пути им было банально скучно, а уже после гонки нужно было как-то приходить в себя. В ход шли алкоголь и наркотики. К появлению списка запрещенных препаратов привела смерть велогонщика Тома Симпсона: в 1967-м он в 45-градусную жару заправлялся алкоголем и амфетамином прямо по ходу гонки, упал и больше не поднялся.

Безусловно, борьба с допингом велась, но МОК не слишком в ней преуспел. Потому в 1999-м и было создано WADA, которое полностью взяло на себя вопросы об определении списка запрещенных веществ и тестировании спортсменов. Кокаин и другие наркотики сразу же оказались «вне закона».


Офис WADA
Фото: Google Maps

Защищая накажи

«Сама по себе мысль о том, что кто-то будет использовать эйфорический наркотик типа кокаина во время соревнований, — отстой. Да, ученые говорят, что в теории с ним можно добиться каких-то изменений в лучшую сторону. Но я ни разу не встречался с делом, в котором атлет использовал бы кокаин, чтобы получить преимущество над соперниками», — приводит The Guardian слова высокопоставленного сотрудника WADA.

На самом деле, вопрос о том, как сильно кокаин может повлиять на возможности спортсмена (и может ли), обсуждается давно, но однозначный ответ на него дать сложно. В РУСАДА, например, отмечают, что наркотик может:
— увеличить выносливость;
— усилить умственную активность;
— снизить потребность во сне.


Эффекты, перечисленные специалистами РУСАДА, действительно возможны, но только если кокаин оказался в организме спортсмена в соревновательный период. Такова особенность наркотика: он имеет действие, но мгновенное и краткосрочное. Оттого его и называют эйфорическим. Так, казалось бы, почему бы спортсмену не использовать его за 10 минут до выхода на старт, на поле или на лед? Тихо, в раздевалке, в углу где-нибудь?

Помимо очевидной вероятности внезапного допинг-контроля (а наказание за употребление кокаина в соревновательный период остается серьезным), существует и ряд опасностей для здоровья, которые возникают при применении кокаина вместе с физическими нагрузками: так, к примеру, критически повышается вероятность инсульта или инфаркта.

«С моей точки зрения, действующие нормы по неприятию любых форм наркотиков в жизни спортсменов являются крайне важными. Крайне важно сохранять наказание за применение наркотиков, потому что это подрывает здоровье спортсменов и устои общества с точки зрения морали», — говорит Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России (ОКР).

В РУСАДА мнение Позднякова поддерживают: «Основная задача всемирной антидопинговой политики — защита чистых спортсменов и сохранение здоровья спортсмена. В случае с кокаином и подобными субстанциями вряд ли можно говорить о здоровье. Но с 2021 года всем придется придерживаться нового Кодекса WADA, в котором снижена ответственность спортсменов за употребление кокаина», — заявила заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая.

Две главные спортивные организации России выступили против инициативы WADA, апеллируя к трем факторам: защита здоровья спортсменов, защита «чистых» спортсменов, защита «моральных устоев общества».


Станислав Поздняков
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Нужно признать, что законы, ограждающие человека от опасностей, часто работают от противного. Попытавшийся каким-либо образом навредить своему здоровью (намеренно или нет) скорее будет наказан, чем получит какую-либо помощь. Во всяком случае, с наркотиками дело обстоит именно так: человек, употребивший кокаин, марихуану, да что угодно, будет наказан и осужден, причем наказание и осуждение в этом контексте — это методы его… защиты.

О перечисленных опасностях, которые несет кокаин в сочетании с физическими нагрузками, спортсмены могут попросту не знать или же их не учитывать. Потому здесь принцип «накажи, но помоги», пожалуй, является самым простым и при этом эффективным. Да и WADA, напомним, существует как орган, в первую очередь защищающий права «чистых» атлетов, и пока есть хоть какая-то вероятность того, что кокаин может положительно влиять на результаты, в запретном списке он должен находиться. И агентство, кажется, учитывает все эти вопросы, вводя хоть и минимальное, но все еще наказание.


Но самым спорным является тезис о моральных устоях общества. Каким бы прогрессивным ни было наше время, как бы много мы ни говорили о важности частной жизни любого человека, мы всегда будем смотреть на то, как и чем живут лидеры мнений. Спортсмены, очевидно, едва ли не чаще всего становятся ролевыми моделями. И в связи с этим выходит, что употребление наркотика известным футболистом, баскетболистом или спринтером приравнивается к его пропаганде: ведь если звезда спорта такое себе позволяет, то это, получается, круто?

И здесь мы снова подходим к проблеме универсального наказания. Глава ОКР указывает, что нынешнее отношение к кокаину необходимо сохранить, WADA же, напротив, вводит гораздо более мягкие санкции. Но есть ощущение, что едва ли не к каждому случаю необходимо искать индивидуальных подход.

Не помощник

В мае 2014 года новорожденный сын футболиста Джейка Ливермора умер в лондонской клинике. Врачи, принимавшие роды, изначально признали ребенка мертворожденным, однако расследование установило, что доктора совершили ряд грубых ошибок, из-за которых малыш прожил лишь полчаса. Ливермор не пропустил после этого ни одной тренировки «Халл Сити».

В апреле 2015-го Джейк провалил допинг-тест — кокаин. 25-летний игрок, не самый статусный, но находившийся в самом расцвете сил, должен был пропустить два года — такое наказание для него требовала Футбольная ассоциация Англии (FA). Клуб отстранил его на время расследования, которое завершилось в сентябре. Ливермор был оправдан.

Джейк принял наркотик, находясь в тяжелейшей депрессии, которая началась после смерти сына. FA, изучив эти обстоятельства, посчитала, что отстранение от футбола спортсмена только добьет, и дала ему шанс «перестроить жизнь». «Халл Сити», провалившийся в чемпионшип, вернул Ливермора в состав, и уже в мае 2016-го он вместе с партнерами праздновал возвращение в Премьер-лигу. На поле «Уэмбли» Ливермор вышел с маленьким сыном — Джейс родился в начале того года.

Такие истории всегда использовались сторонниками снижения наказания за кокаин. Пример Ливермора демонстрирует, что может случиться со спортсменом, если в его жизни происходит трагедия, и как можно его спасти, отказавшись лишать его дела всей жизни. Англичанин, к слову, все равно провел несколько месяцев без футбола, пока шли разбирательства, и ему это помогло. И такие же несколько месяцев в качестве меры предлагает WADA.


«Ленте.ру» рассказали в РУСАДА: «В случае возникновения стрессовых ситуаций спортсмен, как и любой другой человек, может искать выходы из них в том числе с использованием каких-либо психоактивных веществ. Поэтому крайне важная роль в процессе подготовки спортсменов отводится тренерам и психологам (при их наличии), семье и друзьям».

Работа с психологом — вот что нужно каждому человеку, который под давлением обстоятельств обращается к наркотикам. Спортсмены, напомним, тоже люди. И эти три месяца, которые они получат за кокаин, гораздо лучше потратить на занятия со специалистом. Чтобы он не только морально помог атлету-профессионалу, но и объяснил, что употребление кокаина, в том числе с точки зрения психологии, не выход. Продолжительное его применение может привести к тяжелым проблемам со здоровьем.

Безусловно, такую же работу нужно проводить и с теми, кто кокаин употребляет для собственного удовольствия. Таким спортсменам, да и любому человеку, нужно индивидуально объяснять и показывать, что с ним может случиться. Но часто ли такие разговоры приводят к позитивным изменениям?

Мы все хватались за голову, когда российского хоккеиста Евгения Кузнецова, внешне очень приятного и веселого человека, отстраняли на четыре года за кокаин, и ему повезло играть именно в США, где не особо обращают внимание на решения WADA. В НХЛ он и сейчас продолжает выступать, отбыв непродолжительную дисквалификацию.


Гораздо более трагичной оказалась судьба баскетболиста Роя Тарпли, звездного центрового, которого в 1991-м отстранили на три года из-за найденного в его организме кокаина. В НБА карьера Тарпли на этом была завершена, спортсмен долгое время мотался по Европе и даже заглянул в Россию, а в 2015 году умер в возрасте 50 лет. Еще при жизни Тарпли рассказывал, что кокаин он попробовал в колледже, а зависимость стала жестче, когда с профессиональным статусом в его жизнь пришли большие деньги. А кокаин, как известно, — наркотик для богатых.

***
Наркотики — зло, и WADA считает, что атлетов, как и всех остальных, нужно от них спасать. Чисто по-человечески это кажется правильным. Но какой будет реакция спортсменов? Увидят ли они в этом, скажем так, предупреждение или же, наоборот, посчитают, что теперь им дозволено больше чем прежде?
 
 
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