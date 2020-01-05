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Зрители из 30 стран наблюдали в режиме онлайн за кормушкой для птиц в Беловежской пуще

06.01.2020 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Зрители из 30 стран наблюдали в режиме онлайн за кормушкой для птиц в Беловежской пуще, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Зрители из 30 стран наблюдали в режиме онлайн за кормушкой для птиц в Беловежской пуще

Этой зимой в Беларуси можно наблюдать за кормушкой для птиц с помощью онлайн-трансляции. Кормушка находится на берегу реки Лесной на окраине Беловежской пущи, и каждый день к ней за кормом прилетает множество птиц.

За месяц трансляции (с начала декабря) за птицами успели понаблюдать 2 тыс. человек из 30 стран, со всех континентов, кроме Южной Америки. Большая часть зрителей была из Беларуси - около 1,6 тыс. человек. Но за белорусскими птицами следили и жители стран-соседей (России, Украины, Польши, Литвы, Латвии), а также США, ЮАР, стран Западной Европы. За время трансляции у кормушки побывали уже 10 видов птиц, в том числе синицы, зеленушки, дятлы.

Трансляция продлится в течение всей календарной зимы.

 
 
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  Зрители из 30 стран наблюдали в режиме онлайн за кормушкой для птиц в Беловежской пуще, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны"...
 
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