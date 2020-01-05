Православное Рождество 2020: дата, приметы, главные традиции и история праздника

Источник материала: Новости Волковыска

7 января в Беларуси отмечают один из 12 главных церковных праздников – Рождество Христово. Во всех храмах в этот день совершаются праздничные рождественские литургии.

Рождество – праздник добрый, светлый и веселый. В честь этого праздника мы расскажем вам многое о его историях, традициях и обычаях, что вы раньше не знали.

Рождество Христово: история праздника





Этот светлый праздник установлен в честь Рождения во плоти Сына Божьего Девой Марией.

Согласно вероучению, Дева Мария и ее супруг Иосиф пришли в Вифлеем для участия в переписи населения. Поскольку остановиться им было негде, они ночевали в пещере, где был загон для скота. Здесь и родился Иисус, а ясли стали для него колыбелью.

Когда родился Иисус, от Вифлеемской звезды начал исходить яркий свет, который и известил мир о рождении Спасителя. Свет звезды указал дорогу и восточным мудрецам – волхвам, которые щедро одарили младенца – отсюда берет свое начало традиция дарить подарки на Рождество.

По Евангелию Иисус Христос родился во времена правления императора Августа в иудейском городе Вифлееме. Узнав о рождении Христа, царь Ирод велел убить всех детей в возрасте до 2 лет, но муж Марии Иосиф чудом спас свою семью, бежав в Египет и находясь там до самой смерти Ирода.

Рождество Христово – когда отмечают в Беларуси





Великий праздник Рождества Христова начинается накануне, 6 января, с Рождественского сочельника или Святого Вечера. Его значение настолько велико, что даже летоисчисление мы ведем именно от момента появления на небе первой звезды, знаменующей Рождение Иисуса Христа.

Святой Вечер является последним днем 40-дневного поста и периодом усиленного приготовления к празднованию Рождества Христова. Традиционно в этот день не положено есть до появления первой звезды на небе.

7 января отмечают Рождество также Иерусалимская, Русская, Украинская, Грузинская, Сербская и другие православные церкви – например, в Эфиопии.

Рождество 7 января и 25 декабря: в чем разница праздников





Православное и католическое Рождество не имеют отличий по существу. Различаются лишь даты проведения и внешняя форма.

Католическая церковь и протестантские направления христианства празднуют Рождество 25 декабря по современному Григорианскому календарю. А вот православная церковь празднует Рождество по Юлианскому календарю (по старому стилю) 7 января.

Кроме этого, отличается важность праздника. Для Запада рождение Христа – самый важный религиозный праздник в календаре, а для Востока важнее Пасха – день Воскресения Господня.

В обеих религиях отмечают Сочельник – вечер накануне рождественской ночи (Иисус родился именно ночью – отсюда другая легенда про Вифлеемскую звезду). Название в русском языке происходит от слова сочиво – пшеничные зерна, смоченного соком ягод или медом – блюдо, которое готовится на этот светлый праздник.

Празднуют Рождество 12 дней, до Крещения Господня – 19 января. Этот период называется Святки.

Рождество 2020: традиции и обычаи православного праздника





Вечером 6 января, в Святой вечер, после захода солнца вся семья собирается за столом, на котором 12 постных блюд – по числу апостолов. Ни одно из блюд не должно остаться нетронутым: каждое нужно хоть немного попробовать. Хорошо, если на столе горит свеча – живой огонь.

Главным рождественским блюдом считается кутья – пшеничная или рисовая каша, смешанная с изюмом, маком, медом, орехами. Крупинки, зерна – это символ людей, склеенных в человечество. Этим ужином заканчивается строгий Рождественский пост: 7 января все ограничения снимаются, и можно устраивать настоящий праздничный пир.

Говорят, что на Новый год в домах должно пахнуть мандаринами, а в Рождество дом должен пропитываться ароматами корицы и ванили. То есть без праздничной выпечки этот праздник не мыслим. В Рождество издавна придерживались еще одной традиции: надевать только новую одежду. Не чистую, выстиранную, а именно новую, еще не ношеную. Ну, и, конечно, в этот день был запрет на любую работу: шить, стирать, убирать (особенно выносить мусор из дома) нельзя. Вся еда должна быть приготовленной заранее.

Еще один важный элемент белорусского Рождества – это колядование. Начиная с вечера 6 января, по дворам ходили колядники – ряженые парни и мальчики с большой шести- или восьмиконечной звездой, украшенной разноцветными лентами. В колядках прославляется Рождество Христа, а также желается счастье и достаток хозяевам каждого дома. За свои песнопения колядников награждали монетами и угощениями.





А вот девушкам колядовать было не положено. В это время они сидели дома и гадали на свою судьбу и суженого. Считалось, что гадания на Рождество самые правдивые, потому что в это время границы между миром живых и мертвых становятся наиболее тонкими, и потусторонние силы проникают в наш мир, открывая тайны будущего и влияя на наши судьбы. Эти давние традиции сохранилась и до наших дней.

Хорошая традиция, заставляющая обратить внимание на себя, уделить время своим близким. Кстати, в первые дни рождественской недели были распространены визиты: положено было навещать родню и хороших знакомых. Но посещение их дома должно было быть именно визитом, а не гостеванием: заходили на 15-20 минут, не больше – с поздравлениями и пожеланиями.

В наше время, конечно, можно обойтись телефонным звонком, главное – дать понять небезразличным тебе людям, что ты их помнишь и желаешь им самого доброго. Кстати, если ты в положенный срок откроешь не дверь, а окно, неважно: Рождество войдет и через него. И, может быть, в твоей жизни произойдет нечто совершенно волшебное.

7 благ Рождества

Существует поверье во время этого торжества. Число 7 всегда считалось сакральным во многих культурах. Согласно поверью, если сегодня сделать семь благ, то будете счастливы весь год, а также имеет право попросить ангелов исполнить ваше самое заветное желание.

На Рождество подают 7 милостынь для счастья в этом году. Традиционно это 7 одинаковых монет. Но подавать их надо только тем, кто вам искренне нравится. Тогда можете ожидать счастья на весь год. А ваши мечты, после такого обряда, сбываются.

Приметы на Святой вечер и Рождество Христово

Традиционно в день Рождества можно узнать, какой будет погода:

если небо звездное – куры будут хорошо нестись и к богатому урожаю гороха;

звездное небо после полуночи – лето будет сухим и урожайным;

лунная ночь – к урожаю арбузов и дынь;

деревья оледенелые – к урожаю орехов и плодов;

снежный вечер – будет урожай на яблоки;

иней или снег – лето будет мокрым;

если зерна кутьи поднялись через край – хорошо, а если упали на дно – плохо.

Что нельзя делать на Рождество 7 января:

ни одно из блюд на праздничном столе не должно остаться нетронутым;

заниматься уборкой и бытовыми делами – считается, что таким образом человек может привлечь несчастье в дом;

нельзя ругаться и сквернословить – так вы можете навредить и себе, и своим предкам, отобрав у них надежду на спасение;

надевать старую одежду – таким образом можно привлечь бедность и несчастья;

отказывать в помощи нуждающимся – это считается одним из главных запретов;

не покупайте на второй день Рождества веревки, чтобы никогда в роду вашем не было повешенных;

не варите кисель на Рождество, чтобы не зазвать в дом покойника.

Гадания в Рождество: на суженого и на будущее





Вообще-то гадания, как и любая другая магия и ворожения, запрещены в христианстве. Это считается грехом. Но у наших предков время Рождества, святок, было одним из лучших, чтобы предсказать свою судьбу. Поэтому выбор, как всегда, за вами. Обычно гадали молодые девушки на замужество и на суженого, ведь скоро снова начинался свадебный период.

4 короля

Возьмите колоду обычных игральных карт и достаньте всех 4 королей. Перед сном их нужно положить под подушку, а утром вытащить одного, не смотря. Карта покажет характер будущего мужа. Король пиковый – не только старый, но еще и очень ревнивый, трефовый – человек военный, червовый – богатый и молодой, бубновый – желанный.

Хлеб и ножницы

По старинному поверью можно положить под подушку хлеб и ножницы, то будущий суженый придет ей во сне.

Гадание с чулком

Купите новые чулки и наденьте один из них перед сном. Перед сном проговаривайте слова: "Суженый, ряженый, приди меня разувать". Желательно повторить несколько раз. В вашем сне должен появится ваш ненаглядный, который будет снимать чулок.

Мостик через воду

Налейте воду в миску и возьмите небольшую палочку из дерева. Перед тем, как ложиться спать, бросьте палочку в воду и поставьте под кровать со словами: "Суженый, приди меня через мостик перевести". Появившийся ночью молодой человек и есть ваш суженый.

Гадание для целой компании

Часто девушки гадали на святки не в одиночестве, а сразу компанией, так было намного веселее. В этот раз тоже нужна компания, соберитесь вместе. Вам нужно взять миску и складывать в нее предметы, которые четко отображают какие-то черты характера. Конфеты – сладость жизни, украшения – богатство, рюмка – веселье, кольцо – свадьба. У вас могут быть свои предметы, это всего лишь пример. Далее каждая девушка должна выбрать один предмет не глядя. Таким и будет ее избранник.

Гадание на парня со спичками

Возьмите в руки две спички и вставьте их каждую в разные стороны коробки. Одна спичка – это символ гадающей девушки, а вторая – мужчины, на которого она гадает. Потом нужно одновременно поджечь обе спички. Вместе вы будете, если спички коснутся своими головками, после того, как догорят.