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Театр размером с чемодан. Какие традиции белорусской батлейки и когда небо сходится с землёй
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ожившая сказка в миниатюре. В Минске прошел VI Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году в конкурсной программе – девять белорусских коллективов.
На два дня Дворец искусств на Козлова окунулся в волшебство народного творчества. Кроме того, в рождественские дни с благотворительными показами кукольники навещают больницы, интернаты и дома престарелых.
Куклы в ее руках буквально оживают и мгновенно погружают маленьких зрителей в мир волшебства. Для Христины Лембович батлейка – детская мечта. Уже сбывшаяся. Четыре года назад она со своими учениками театрального кружка «Жаронцы» в Раковском центре ремесел поставила первый спектакль – классического «Ирода». С тех пор картонные куклы сменили резные, да и батлейку слегка модернизировали.
Алексей Романчик, участник детского кружка «Жаронцы»:
Христина Лембович, руководитель детского кружка «Жаронцы»:
Батлейка, по сути – театр размером с чемодан. Вот в таких «скрынях» умещается и сцена, и ее герои – все для того, чтобы удобно было путешествовать – с XVI века народный театр пришел на белорусские земли с Запада и быстро стал невероятно популярным, заменяя жителям того времени современные кино, радио и телевидение.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Галина Грицанова, руководитель театра «Валошкі»:
Возрождать сказания и былины «земли и небес» для самых маленьких решили в минском педуниверситете. Несколько лет назад в театральную студию будущих педагогов случайно попала «скрыня» – как оказалось, особенная.
Екатерина Цубер, руководитель кукольного театра «Адраджэнне батлейкі»:
Кстати, наша Рахиль – это был ее подарок.
С тех пор театр «Адраджэнне батлейкі» – бессменный участник «Нябёсаў» и своеобразный ангел добра фестиваля. Каждый год со своими представлениями – а в репертуаре у них уже больше 20 спектаклей – они ездят в больницы, интернаты и дома престарелых, чтобы в святки подарить их обитателям рождественское настроение. Именно добро и единение – основной посыл всего фестиваля.
Александр Жданович, художественный руководитель фестиваля батлеечных и кукольных театров «Нябёсы»:
К нам приезжают многие годы артисты кукольные из Украины, России, Прибалтики, с Польши, Германии. И когда они вместе – украинские, российские артисты – пели колядки на русском и украинском языках вместе, с интересом – для меня это самое главное.
И еще одна миссия – возрождение народного искусства. Всего через неделю участники «Нябёсаў» соберутся на мастер-классе, чтобы вместе обсудить, что ждет белорусскую батлейку в ближайшем будущем.
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Новости Беларуси. Ожившая сказка в миниатюре. В Минске прошел VI Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы», сообщили в программе Новости «24...
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