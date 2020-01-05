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Aston Martin презентовал свой первый фирменный вертолет

06.01.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Английский производитель престижных спорткаров Aston Martin представил свой фирменный вертолет ACH130 Aston Martin Edition, спроектированный и созданный в сотрудничестве с французской Airbus Corporate Helicopters.
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Как сообщает портал The Drive, презентация машины класса VIP прошла на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.

"Это смелое сотрудничество. Оно отвечает нашей традиции экспериментировать с новыми дизайнерскими подходами, результатом чего стало уникальное творение потрясающего дизайна и красоты", - сказал глава Airbus Corporate Helicopters Фредерик Лемос.

Вертолет будет доступен в четырех вариантах дизайна — Stirling Green, Xenon Grey, Arizona или Ultramarine Black - с дополнительными премиум-интерьерами и фирменными элементами Aston Martin, в частности с роскошными кожаными сиденьями.
 
 
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Английский производитель престижных спорткаров Aston Martin представил свой фирменный вертолет ACH130 Aston Martin Edition, спроектированный и созданный в сотрудничестве с...
 
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