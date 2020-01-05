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В Лидском районе возродили традицию обряда «Три короля» 19:45 06 января 2020
06.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В 2016 году, объявленном в Беларуси Годом культуры, Лидский районный центр культуры и народного творчества приступил к реализации этнопроекта «Абрады маёй краiны». В рамках этого проекта с 2017 года в агрогородке Ваверка удалось воссоздать старинный обряд «
Суть обряда в том, что мужчины в костюмах волхвов (по-католическому Трех королей — Каспер, Мельхиор, Балтазар) с песнями посещают дома земляков и поздравляют их с праздник Богоявления.
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В 2016 году, объявленном в Беларуси Годом культуры, Лидский районный центр культуры и народного творчества приступил к реализации этнопроекта «Абрады маёй краiны». В...
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