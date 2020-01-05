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Ледовое Рождество: на турнире любителей в Минске россияне обыграли немцев

06.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске продолжается Рождественский турнир по хоккею на призы президента Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Эти соревнования называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей. Всего участвуют 12 команд из Европы и Америки. 

Сегодня на лед вышли сборные России и Германии. Россияне считались фаворитами этой встречи и оправдали ожидания своих болельщиков. В итоге победа 8:1. Несмотря на столь убедительный счет, игроки команды уверяют, что победа далась непросто.

«Здесь все команды приехали подготовленными, и никто не хочет уступать. Поэтому приходится прилагать все усилия, чтобы выиграть», – отметил игрок сборной России Алексей Саранов.

Финальная игра турнира состоится 7 января на столичной «Минск-Арене».



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Теги: Минск
 
 
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Эти соревнования называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей. В них участвуют 12 команд из Европы и Америки.
 
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