|
Видеофакт: Жириновский на Красной площади раздавал деньги "крепостным и холопам"
Источник материала: Партизан
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский 6 января вышел на Красную площадь в Москве и стал раздавать посетителям ярмарки купюры по 1000 рублей.
При этом он приговаривал: "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы".
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский 6 января вышел на Красную площадь в Москве и стал раздавать посетителям ярмарки купюры по 1000...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)