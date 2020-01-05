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C 1960-х годов производство мяса в мире выросло в 5 раз

06.01.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мировые потребности в мясе растут на протяжении десятилетий.

График Statista, основанный на данных Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) показывает, что с 1960-х годов производство мяса в мире почти в пять раз. ФАО недавно прогнозирует, что объем произведенного мяса составит около 336,5 млн. тонн, пишет thinktanks.by. В последние годы наблюдаются изменения в мировом сельском хозяйстве. Издержки производства мяса снизились из-за растущего выращивания кормов, таких как соя или кукуруза, которые увеличили поставки мяса во многих странах. Особенно в густонаселенных странах Азии спрос на различные виды мяса увеличился. По этой причине большая часть мяса сейчас производится на азиатском рынке. Основное внимание уделяется свинине и птице.


Инфографика: мировой голод по мясу  Statista

По данным немецких ученых, каждый килограмм говядины, продаваемый в Германии, дает в среднем около двенадцати килограммов CO2, согласно климатическому калькулятору Института энергетических и экологических исследований Гейдельберга.
 
 
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Мировые потребности в мясе растут на протяжении десятилетий.
 
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