C 1960-х годов производство мяса в мире выросло в 5 раз

График Statista, основанный на данных Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) показывает, что с 1960-х годов производство мяса в мире почти в пять раз. ФАО недавно прогнозирует, что объем произведенного мяса составит около 336,5 млн. тонн, пишет. В последние годы наблюдаются изменения в мировом сельском хозяйстве. Издержки производства мяса снизились из-за растущего выращивания кормов, таких как соя или кукуруза, которые увеличили поставки мяса во многих странах. Особенно в густонаселенных странах Азии спрос на различные виды мяса увеличился. По этой причине большая часть мяса сейчас производится на азиатском рынке. Основное внимание уделяется свинине и птице.