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C 1960-х годов производство мяса в мире выросло в 5 раз
Источник материала: Партизан
Мировые потребности в мясе растут на протяжении десятилетий.
График Statista, основанный на данных Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) показывает, что с 1960-х годов производство мяса в мире почти в пять раз. ФАО недавно прогнозирует, что объем произведенного мяса составит около 336,5 млн. тонн, пишет
Инфографика: мировой голод по мясу Statista
По данным немецких ученых, каждый килограмм говядины, продаваемый в Германии, дает в среднем около двенадцати килограммов CO2, согласно климатическому калькулятору Института энергетических и экологических исследований Гейдельберга.
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Мировые потребности в мясе растут на протяжении десятилетий.
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