ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь точно? Арина Соболенко рассталась с тренером Дмитрием Турсуновым

06.01.2020 20:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Теннисистка Арина Соболенко прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Об этом порталу TUT.by рассказали в команде первой ракетки Беларуси.


Арина Соболенко и Дмитрий Турсунов / nevasport.ru

Решение о расставании Соболенко и Турсунов приняли в декабре, когда теннисистка проводила предсезонный сбор в Минске. Однако австралийский тренер по физподготовке Джейсон Стейси, которые пришел в команду Соболенко именно при Турсунове, останется работать с Ариной.

Сейчас теннисистка рассматривает несколько кандидатов на роль тренера. Временно эту роль выполняет ее спарринг-партнер Антон Дубров.


Дмитрий Турсунов стал тренировать Арину Соболенко в июне 2018 года, когда она была 46-й ракеткой мира. Под руководством Турсунова Арина завоевала пять одиночных титулов в WTA и даже вошла в первую десятку теннисисток мира. Теперь белоруска занимает в мировом рейтинге 11-е место.

В 2019 году Соболенко и Турсунов часто ссорились, что в конце концов и привело к их расставанию.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теннисистка Арина Соболенко прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Об этом порталу TUT.by рассказали в команде первой ракетки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сайт призывной службы США обвалился после убийства Сулеймани
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика