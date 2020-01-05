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Первое поражение в 2020 году. Минское «Динамо» проиграло хоккеистам СКА

06.01.2020 20:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело первое поражение в новом календарном году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» принимали хоккеистов СКА.

«Армейцы» Санкт-Петербурга традиционно входят в число лидеров лиги. Правда, перед этой встречей в их пассиве значились два кряду поражения, в том числе от «Йокерита» со счетом 0:6. Это позволяло надеяться, что СКА пребывает в некоем подобии игрового кризиса, а значит, у «Динамо» есть шансы на успех.

Первое поражение в 2020 году. Минское «Динамо» проиграло хоккеистам СКА

Матч, прошедший 5 января, показал, что если «армейцы» и в кризисе, то он не мешает им легко побеждать команды уровня нынешнего «Динамо». Гости уже в первом периоде отгрузили в ворота «зубров» две шайбы. Затем по разу отличились во второй и третьей 20-минутках. Все, что удалось минчанам – это шайба престижа в исполнении Артема Демкова.

1:4 – поражение «Динамо», которое занимает последнее место в лиге. Следующую игру «зубры» также проведут на домашнем льду 7 января против «Куньлуня».

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Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело первое поражение в новом календарном году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» принимали хоккеистов СКА. ...
 
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