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«Спички изжили себя». Сможет ли ОАО «Борисовдрев» заработать на «изжитом товаре»?

06.01.2020 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Производство спичек на ОАО «Пинскдрев» прекращено с 2020 года, и, таким образом, ОАО «Борисовдрев» осталось единственным производителем этого вида продукции в Беларуси.

«Спички изжили себя». Сможет ли ОАО «Борисовдрев» заработать на «изжитом товаре»?
Продукция ОАО "Борисовдрев". Фото export.by
Комментируя TUT.BY закрытие спичечной фабрики в Пинске, сотрудник управления экономики горисполкома заявил, что спички изжили себя как товар. Однако так ли это на самом деле?

Индия, к примеру, экспортирует спичек на 48 млн USD (28% мирового экспорта), Швеция — на 27 млн USD (16,1% мирового экспорта). А в целом объем экспорта «изжитого товара» в мире в 2018 году составлял более 171 млн USD.

Возможно, такие суммы не выглядят значительными в глазах комментатора из Пинского горисполкома. Но, тем не менее, это реальные деньги, пишет ex-press.by


Летом минувшего года в Украине Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала антидемпинговое расследование в отношении импорта спичек, изготовленных в России и Беларуси. Из этих стран в 2018 году импортировано этой продукции на сумму более  3 миллионов долларов. И рост импорта опережал рост собственного производства в Украине.

С 1 июля 2019 года в рамках расширенных экономических санкций против России Украина  полностью запретила ввоз спичек из этой страны. На Беларусь, где в Борисове остался единственный производитель спичек, этот запрет не распространяется.

Спички до сих пор — предмет первой необходимости во многих странах, в том числе и на просторах бывшего СССР.  И борисовчане ориентируются также и на этот рынок. На сайте посольства РБ в Таджикистане, к примеру, размещено объявление ОАО «Борисовдрев» о поисках партнёров по поставкам фанеры, спичек, лесоматериалов и мебели.

Кроме Средней Азии, и в других регионах есть страны, которым нужны спички. В этой связи можно вспомнить давний и компетентный совет лидера государства:

«Надо идти в другие места, где нас не знают, где нас ждут, и торговать — десятью тракторами, одним комбайном, хоть даже по чайной ложке сахар возить».

Ведь именно так собираются поступать инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов, которые по информации БелТА, собираются вложить 3 миллиона долларов в производство спичек в свободной экономической зоне «Витебск» на площадях завода «БелЛит» в Поставах.

Предполагается создание 25 рабочих мест, а всю продукцию направлять в страны Африки.


Производственные мощности модернизированного ОАО «Борисовдрев» позволяют выпускать 295,39 тысячи условных ящиков спичек, а выпущено в 2018 году 253 тысячи условных ящиков. Значит, есть резервы?

Вопрос в другом.

Смогут ли борисовские спички по качеству соперничать со шведскими или даже индийскими? Или с теми, производство которых обещают наладить в Поставах наши друзья из братских Арабских Эмиратов?
 
Теги: Витебск
 
 
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Производство спичек на ОАО «Пинскдрев» прекращено с 2020 года, и, таким образом, ОАО «Борисовдрев» осталось единственным производителем этого вида продукции в...
 
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