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Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сочельник Рождества и Рождественский турнир любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый понедельник года православные белорусы проводят в подготовке к одному из величайших христианских праздников.
И если верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды – символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, то спортивные болельщики сегодня в ожидании еще и разрешения одной из главных интриг – кто сразится за трофей XVI любительского хоккейного турнира на приз Президента.
Первый финалист уже известен – это команда России. А вот второй участник финального поединка определится в ближайшее время. На льду «Чижовка-Арены» клюшки скрестили хоккеисты команды Президента Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов.
Екатерина Жилянина, корреспондент:
Вперед, Беларусь!
Ждем незабываемых эмоций, потому что мы приехали сюда ради этого. Это очень веселое, хорошее мероприятие. Болеем, конечно, за наших.
Меня зовут Антонио. Я приехал только один месяц назад. Я изучаю русский примерно 5-6 месяцев. Мне очень нравится Беларусь.
Конечно, за Беларусь мы болеем. Ждем хорошую игру, посмотреть наших хоккеистов, ну и получить удовольствие от посещения «Чижовка-Арены».
Счет в конце первого период – 3:1. Одна голевая передача на счету Александра Лукашенко. Команды играют достаточно осторожно, ведь ставки высоки.
Алексей Саранов, игрок команды России:
Нельзя сказать, что мы не хотим выиграть – все хотят выиграть в финале, потому что это спорт в первую очередь. И при отсутствии желания, стремления к победе был бы не интересен этот финал. Я думаю, зрители ждут именно упорной борьбы, в которой победит сильнейший.
Также сегодня состоялись матчи, в которых распределялись места с 5 по 12-е.
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Новости Беларуси. Сочельник Рождества и Рождественский турнир любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый понедельник года...
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