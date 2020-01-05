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Соболенко и Саснович добились побед в матчах первого круга одиночного разряда на турнире в Шэньчжэне

06.01.2020 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович добились побед в матчах первого круга одиночного разряда на турнире в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Саснович добились побед в матчах первого круга одиночного разряда на турнире в Шэньчжэне

Соболенко в двух сетах победила россиянку Маргариту Гаспарян – 6:3, 6:0. И теперь в 1/8 финала сыграет с Кристиной Плишковой из Чехии.

А Саснович была сильнее немки Анны-Лены Фридзам – 6:2, 6:3. Теперь белоруске предстоит встреча с китаянкой Ван Цян.

А в матче парного разряда Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс нанесла поражение белоруске Лидии Морозовой и украинке Катерине Бондаренко – 6:3, 7:5.

Соболенко и Саснович добились побед в матчах первого круга одиночного разряда на турнире в Шэньчжэне

Люди в материале: Арина Соболенко, Александра Саснович
 
 
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Новости Беларуси. Белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович добились побед в матчах первого круга одиночного разряда на турнире в китайском Шэньчжэне,...
 
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