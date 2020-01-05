Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

Судно AMBIKA (Архивное фото)

Фото: www.vesselfinder.com





Сообщается, что с судна, которое используется для прокладки подводных трубопроводов, были похищены двое россиян и индиец. Атака произошла 2 января и сопровождалась перестрелкой между пиратами и находившимися на борту судна сотрудниками охраны.





В бою погибли четыре человека, еще двое получили ранения. На судне остались пятеро членов экипажа.





lenta.ru Судно AMBIKA ходит под флагом Нигерии и в настоящее время работает на компанию «Серлинг оил», с которой был заключен контракт, пишет





В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа. Преступники проникли на судно Bonita, пока оно стояло на якоре в ожидании разгрузки. По заявлению компании-судовладельца JJ Ugland, корабль перевозил гипс. Национальность похищенных моряков не раскрывается.



