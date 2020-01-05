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Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

06.01.2020 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пираты атаковали нефтяной земснаряд AMBIKA у берегов Нигерии, шедший под флагом этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Sahara Reporters.

Судно AMBIKA (Архивное фото)
Фото: www.vesselfinder.com

Сообщается, что с судна, которое используется для прокладки подводных трубопроводов, были похищены двое россиян и индиец. Атака произошла 2 января и сопровождалась перестрелкой между пиратами и находившимися на борту судна сотрудниками охраны.

В бою погибли четыре человека, еще двое получили ранения. На судне остались пятеро членов экипажа.

Судно AMBIKA ходит под флагом Нигерии и в настоящее время работает на компанию «Серлинг оил», с которой был заключен контракт, пишет lenta.ru

В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа. Преступники проникли на судно Bonita, пока оно стояло на якоре в ожидании разгрузки. По заявлению компании-судовладельца JJ Ugland, корабль перевозил гипс. Национальность похищенных моряков не раскрывается.
 
 
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Пираты атаковали нефтяной земснаряд AMBIKA у берегов Нигерии, шедший под флагом этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Sahara Reporters.
 
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