Есть возможность увеличить свою пенсию. В Минтруда рассказали о бонусах

interfax.by В Беларуси законодательно предусмотрена возможность отказаться от получения пенсии на период работы, при этом каждые два месяца ее размер будет увеличиваться на 1% заработка, принятого для исчисления пенсионных выплат, рассказал Ковальков, пишет









"Например, если мужчина, имеющий 30 лет трудового стажа и со средней по стране заработной платой, получает пенсию Br368. Если же он откажется от выплат на 5 лет, то размер пенсии составит уже Br706. То есть пенсия увеличится в 1,9 раза", - отметил замминистра.





Также он напомнил, что с 1 января в рамках поэтапного повышения пенсионного возраста, он увеличился до 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.



