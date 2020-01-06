Неправильно заваренный чай может быть опасен для здоровья

Источник материала: Полымя





Наряду с кофе чай является одним из самых популярных горячих напитков.

Для заваривания чая принципиально важно заливать заварку кипятком, хотя на практике многие обходятся просто очень горячей водой. Такой способ приготовления напитка может быть опасен для здоровья, — об этом предупреждает Немецкая чайная ассоциация.

Казалось бы, все хорошо знают, как нужно заваривать чай. Тем не менее, очень часто люди совершают критическую ошибку, которая в итоге может привести к возникновению заболеваний.

«Для приготовления чая существует рекомендация: заливать его кипящей водой. Если вы не используете кипяток, то легко можете заболеть после употребления напитка. Чай — это натуральный продукт, в котором могут встречаться бактерии, дрожжи или плесень. В худшем случае он может содержать в себе сальмонеллу», — приводится на портале Focus.de экспертное мнение.

При этом отмечается, что вода из диспенсеров, которыми пользуются в офисах, содержит воду с температурой от 80 до 85 градусов, — этого недостаточно, чтобы убить микробов.

Согласно заключению специалистов Федерального института оценки рисков BfR, только использование воды адекватной температуры с достаточной длительностью кипения может гарантировать, что патогены, сохраняющиеся в травяных смесях и заварке, точно погибнут. Специалисты рекомендуют после их заливки крутым кипятком оставлять напитки завариваться еще в течение 5 минут.

В то же время они советуют не пить чаев, которые простояли после заваривания несколько часов. В таком настое могут активизироваться выжившие плесневые споры.

Источник: medikforum.ru