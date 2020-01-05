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В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки

06.01.2020 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

У российского шоумена и певца Александра Реввы есть старшая сестра. Наталья родилась на 15 минут раньше брата. 

В прошлом году клип Реввы стал настоящим хитом, ролик набрал более 140 миллионов просмотров. Поклонники творчества Александра знают много фактов о его жизни, но не всем известно, что у артиста есть сестра-двойняшка. 

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки

Выяснилось, что в детстве брат с сестрой были очень близки, много времени проводили вместе и даже сидели за одной партой на уроках в школе. 

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки

Дальше Наталья выбрала факультет иностранных языков. Сейчас сестра Реввы живёт в Донецке вместе с супругом, работает в школе преподавательницей английского языка. Брат и сестра поддерживают тёплые отношения, хотя, вероятно, видятся не слишком часто. 

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки
Фото: instagram.com/arthurpirozhkov 

Недавно мы решили узнать, насколько были похожи современные артисты на своих сыновей и дочерей, когда были в их возрасте. 

Сравнение родителей и детей смотрите здесь

Люди в материале: Александр Ревва, Артур Пирожков
 
 
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У российского шоумена и певца Александра Реввы есть старшая сестра. Наталья родилась на 15 минут раньше брата.  В прошлом году клип Реввы стал настоящим хитом,...
 
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