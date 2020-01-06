«Мужики, не обижайтесь». В Минске появилось такси, которое обойдется дешевле, если едет женщина

Источник материала: Tut.by

В Минске появилось такси, поездка на котором обойдется дешевле, если среди пассажиров есть женщина.



Фото: Глеб Малофеев

«Обычная компания людей», как они сами себя называют, создала сервис по заказу такси WebTaxi. Информации о том, авто каких марок и годов выпуска будут возить клиентов, на сайте нет. Однако тарифы на перевозку здесь выше, чем в среднем по городу. В WebTaxi один километр пути будет стоить 82 копейки, а, к примеру, в службах 7788 и 135 километр обойдется заказчику в 55 копеек. Но зато WebTaxi приготовила сюрприз: если в авто среди пассажиров будет женщина, то стоимость километра понизится до 77 копеек.





Создатели сервиса сообщают: «Уважаемые мужчины, мужики, ребята, парни, надеемся, что вы не будете в обиде на нас, т. к. политика нашей службы направлена на создание лучших условий для женщин (более низкий тариф, приоритет в поиске машин). Пусть хотя бы эти мелочи, которые мы готовы предложить, подарят нашим женщинам немного улыбок и счастья».

Тем не менее потенциальные клиенты компании относятся к «изюминке» WebTaxi очень противоречиво, считая, что применение таких методов — это сексизм.

AUTO.TUT.BY попытался проверить действие скидки, однако заказать машину не получилось: номер телефона, по которому можно оформить заказ, отвечал длинными гудками.