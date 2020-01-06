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Сделано в России: болельщики обрадовались победе хоккеистов, посмотрев другой финал
Источник материала: Партизан
Финал молодежного чемпионата мира по хоккею должны были показать по каналу «Матч ТВ».
В последний момент показ перенесли на Первый канал, а по «Матч ТВ» показали победный матч России против Канады в 2011 году — россияне тогда победили со счетом 5:3.
Молодежная сборная Канады по хоккею
Опоздавшие к началу трансляции решили, что показывают актуальный матч. Они обрадовались и стали поздравлять свою сборную с победой. Среди тех, кто по ошибке поздравил молодежку России, были известные люди и СМИ.
На самом деле МЧМ-2020 выиграли канадцы, обыгравшие соперников со счетом 4:3.
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Финал молодежного чемпионата мира по хоккею должны были показать по каналу «Матч ТВ».
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