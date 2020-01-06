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Хоккейная команда Лукашенко вышла в финал Рождественского турнира
07.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко вышла в финал
Счет удалось открыть только к середине первого периода. На перерыв команды уходили с небольшим перевесом в пользу белорусов. Затем гости активизировались и несколько раз поразили ворота соперника. Однако победа в итоге досталась хозяевам – 9:5.
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Хозяева встречи выиграли у команды из Объединенных Арабских Эмиратов. Две шайбы забил президент Беларуси.
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