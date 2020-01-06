Источник материала: Новости Волковыска

В Гродненской региональной таможне напомнили о том, сколько алкоголя и сигарет можно ввезти в Беларусь из-за границы в 2020 году.

В таможне сообщают, что в новом году нормы беспошлинного ввоза алкогольных напитков и пива остались прежними.

На таможенную территорию Евразийского экономического союза физическим лицам можно ввозить не более 3 литров алкогольных напитков и пива.

Данную норму можно превысить лишь на 2 литра. В данном случае придется задекларировать спиртное и уплатить таможенные платежи.

Больше 5 литров алкоголя физическим лицам провозить не разрешается.

Важно помнить, кто пересекает границу чаще, чем раз в 7 календарных дней, могут провозить без уплаты пошлины только 1 литр алкоголя и/или пива.

При этом, алкогольную продукцию могут провозить лишь лица, достигшие 18-летнего возраста. В указанные нормы суммарно входит как крепкий алкоголь, так и пиво.

Новшество 2020 года – в данную норму не станут включать безалкогольное пиво, приравнивавшееся ранее к алкогольным напиткам.

Если будете везти через границу больше 5 литров алкоголя, то предусмотрена административная ответственность, придется оплатить штраф.

Помним также про ограничение в 200 сигарет при условии, что вы въезжаете в страну реже, чем раз в неделю. Если чаще, то с собой можно привезти не более 40 сигарет.

Также беспошлинно можно ввозить товары на 500 евро и 25 кг суммарного веса для тех, кто путешествует реже, чем раз в квартал. 300 евро и 20 кг – это беспошлинные нормы для тех, кто въезжает в Беларусь чаще, чем раз в три календарных месяца.

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