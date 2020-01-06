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«Единственная шкура, которую ты снимал». Почему женщин оскорбляют даже в рекламе мандаринов

07.01.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Можно ли оскорбить женщин, рекламируя мандарины? Можно ли испортить праздничный билборд унизительным слоганом? Легко. Современные рекламщики делают это мастерски и виртуозно. Об этом рассказывает наш колумнист Анна Петрова.

Мудрено ли, что вместе с соседней Россией мы опустились в рейтинге гендерного равенства?

А мы еще, помнится, возмущались, когда женщины в нижнем белье призывно улыбались нам с рекламных постеров. Но прогресс ушел еще дальше. В последнее время стало актуальным использовать в рекламных кампаниях прекрасное слово «шкура», с улыбкой пытаясь объяснить, что «мы совсем не то имели в виду» и «это вы просто шуток не понимаете».


Да все у женщин в порядке и с чувством юмора, и с самоиронией. У них просто с безопасностью и правами пока не очень.

Да, реклама должна цеплять, только почему-то она снова и снова цепляет унижением и оскорблением женщин.

Неужели опять нужно объяснять, почему это очень плохо?

Ок, нам не надоест это делать.

Такая реклама поддерживает сексуальную объективацию

Недавно в интернете был еще один небольшой «скандал». Вышла книга российского кинокритика Антона Долина, и на одной из иллюстраций как пример кинокритика и окружающих его зрителей были изображены одни мужчины. На простой вопрос, почему не изображено ни одной женщины, художник (известный аниматор, сценарист, работу которого на днях номинировали на "Оскар") ответил, что присутствие женщины — это всегда неуместный сексуальный подтекст.

То есть это восприятие женщины исключительно в качестве сексуального объекта никуда не исчезает, а вполне себе живет и процветает даже среди прогрессивной, интеллигентной части общества.


Такая реклама поддерживает мнение о женщинах как о содержанках

Очевидно, что вся эта сексистская реклама с «сиськами» и «шкурами» не может считать своей основной целевой аудиторий женскую часть населения (которая согласно статистике принимает решение о 85% всех совершаемых покупок, ага), а направлена исключительно на мужчин.

Несмотря на то, что в реальности женщины способны на равных конкурировать с мужчинами в платежеспособности, маркетологи зачем-то поддерживают миф о том, что женщины сплошь неработающие меркантильные барышни, следовательно, обращаться к ним посредством рекламных кампаний (если это не средство для депиляции, тушь для ресниц или крем антиэйдж) не резон.

Такая реклама поддерживает сексизм

О каком равноправии может идти речь, когда невозможно прорекламировать майонез, не полив его на женское лицо? Попробуйте отзеркалить и придумать подобную рекламу с мужчиной в главной роли. Или попробуйте придумать слово для мужчин, которое было бы сопоставимо со словом «шкура» например. Да невозможно! Потому что все слова, обозначающие, ну пусть будет «гулящего» мужчину, несут в себе положительную коннотацию: ловелас, донжуан, плейбой, мачо.


Такая реклама неэффективна

Не нужно быть специалистом, чтобы понимать: такая реклама неэффективна. Правило «главное, чтобы о тебе говорили, хорошо или плохо — неважно» сегодня уже не работает. Говорить о бренде? Может быть. Купить товар бренда? Большой вопрос. Есть данные, что рекламу с сексуальным подтекстом действительно запоминают лучше, но за голой грудью не видно бренда. Иначе говоря, на бренд и товар, который продвигают полуобнаженные девушки, люди или вовсе не обращают внимания, или начинают относиться к ним негативно.

К сожалению, подобная реклама продолжает процветать во многом потому, что у нас отсутствует институт репутации. Гораздо более широкий общественный резонанс сексистская реклама получает в Европе и США, даже если речь о гораздо более безобидных вариантах. Например, недавняя история с рождественской рекламой велотренажера: муж дарит жене велотренажер, она в течение года снимает свои тренировки, чтобы показать их мужу и поблагодарить за достигнутые результаты. Волна критики неудачным сексистским месседжем обошлась компании в 1,6 млрд долларов.

Ну а мы будем и дальше проглатывать своих «шкур», что нам, привыкать?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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Можно ли оскорбить женщин, рекламируя мандарины? Можно ли испортить праздничный билборд унизительным слоганом? Легко. Современные рекламщики делают это мастерски...
 
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