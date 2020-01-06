Бывший чиновник Минобороны США спрогнозировал ответ Ирана

"Иран использует то, что он считает наиболее эффективным для асимметричного ответа, включая кибернападения, включая атаки со стороны поддерживаемых ими сил, террористические методы", - заявил Карпентер.





Издание пишет, что, по мнению эксперта, можно ожидать "попытки убийства высокопоставленного чиновника США".





"Атаки на американские интересы, военные, гражданские, так называемые легкие цели" также, по мнению Карпентера, возможны.





При этом он считает, что подобные угрозы не ограничиваются только Ближним Востоком.





"Это может быть в Европе, в США. Иран нанесет удар в то время и в том мести, которые он сам выберет", - отметил Карпентер.



