ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший чиновник Минобороны США спрогнозировал ответ Ирана

07.01.2020 08:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Иран может попытаться убить высокопоставленного американского чиновника в ответ на убийство военными США влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил бывший чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер, сообщает Голос Америки.

"Иран использует то, что он считает наиболее эффективным для асимметричного ответа, включая кибернападения, включая атаки со стороны поддерживаемых ими сил, террористические методы", - заявил Карпентер.

Издание пишет, что, по мнению эксперта, можно ожидать "попытки убийства высокопоставленного чиновника США".

"Атаки на американские интересы, военные, гражданские, так называемые легкие цели" также, по мнению Карпентера, возможны.

При этом он считает, что подобные угрозы не ограничиваются только Ближним Востоком.

"Это может быть в Европе, в США. Иран нанесет удар в то время и в том мести, которые он сам выберет", - отметил Карпентер.

3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит командующий иранским спецподразделением Аль-Кудс Кассем Сулеймани, который пользовался большим авторитетом в правительстве и обществе Ирана. Тегеран пообещал отомстить Америке.

Иран уже отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иран может попытаться убить высокопоставленного американского чиновника в ответ на убийство военными США влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Единственная шкура, которую ты снимал». Почему женщин оскорбляют даже в рекламе мандаринов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика