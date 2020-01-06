75 лет исполнилось со дня рождения известного краеведа, эколога, публициста и фотографа Алексея Дубровского

Источник материала: Полесская правда

Человек, влюблённый в Полесье… 2 января 2020 года исполнилось 75 лет со дня рождения Алексея Николаевича Дубровского (1945-2011).

В Академии наук его, главного эколога ОАО «Полесьегипроводхоз», знали как защитника полесской природы, зарубежные и белорусские туристы – как «ходячую энциклопедию Полесья», друзья и близкие – как неутомимого путешественника, надежного спутника, одержимого невероятной жаждой познания. В нем сошлись исследовательский талант, упорство пропагандиста экологических и краеведческих знаний и особенный «нюх» на открытия, и все это – в сочетании с яркой харизмой.

Дубровский не уставал говорить о важности полесских болот для сохранения баланса в природе, подчеркивал их значение для климата не только в региональном, но и в европейском масштабе. Он изучил и обосновал создание целого ряда полесских заказников, в том числе биологического заказника «Споровский», гидрологического заказника «Подвеликий мох», биологического заказника местного значения «Изин» и многих других, разработал несколько вариантов экомаршрутов по Государственному ландшафтному заказнику республиканского значения «Средняя Припять». В газетах и журналах, с которыми он сотрудничал, были напечатаны десятки статей о природе, истории, этнографических особенностях и проблемах Полесья. Многие из них вошли в книгу Алексея Дубровского «Полигон». Еще одна книга «Край под белыми крыльями» сохраняет образы Полесья с реками и озерами, зарослями тростника и коврами кувшинок, могучими дубами, стогами сена и уходящими в прошлое полесскими деревеньками.

Многочисленные фильмы и фотоработы Алексея Дубровского отражают его умение ощущать красоту окружающей природы, видеть необычное в привычном и его личную философию, пронизанную глубокими гуманистическими идеями. Не случайно Алексей Дубровский становился победителем творческого конкурса на лучшее освещение тем социальной жизни, краеведения и экологии полесского края (2006 г.) и лауреатом республиканского конкурса «Познай Беларусь» (2004 г.). Его фильмы «Сколько стоит красота» и «По Золотому кольцу Беларуси» отмечены премиями на конкурсе любительских фильмов в Бресте. Многочисленные фотовыставки с успехом проходили в Пинске, районах Брестской области, а также в Польше.

Невозможно перечислить все сферы интересов Алексея Дубровского: природа, археология, история, старинные усадьбы и парки, знаменитые личности, народная этимология, фольклор, этнография… Но главное, что он щедро делился своими знаниями с другими. С не меньшим энтузиазмом он вел полесскими тропами не только зарубежных ученых-экологов, кандидатов и докторов наук, но и обычных школьников, для которых эти встречи, надеюсь, остались незабываемым событием. У экскурсоводов и краеведов Полесья теперь есть традиция путешествовать «стежками Дубровского», которые с его безвременным уходом не должны зарасти… Поэтому по инициативе Пинского отделения БООЭиГП в 2020 году объявляется творческий конкурс памяти А.Н. Дубровского, в котором примут участие юные любители краеведения и путешествий – школьники Пинщины и Пинского Полесья.

Татьяна Хвагина.