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В Нью-Йорке начался суд над Харви Вайнштейном. Ему грозит пожизненное заключение

07.01.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

6 января в США начался судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

67-летнего Харви Вайнштейна будут судить по обвинениям в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах, сообщает "Белсат".

Осенью 2017 года десятки женщин начали обвинять Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Жертвами продюсера стали, среди прочих, актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн. Последняя утверждает, что продюсер изнасиловал ее в гостиничном номере.

Продюсер извинился за свое поведение, но утверждает, что сексуальные контакты происходили по согласию обеих сторон, и отрицает обвинения в домогательствах и насилии.

Дело голливудского продюсера дало начало публичным обвинениям в адрес других известных мужчин, а вследсвие этого – мировой кампании против сексуальных домогательств MeToo.
 
 
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6 января в США начался судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном.
 
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