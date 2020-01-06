Спасти за счет IT. Сколько ПВТ нужно Беларуси для счастья?





За январь-сентябрь 2019 года компании — резиденты Парка высоких технологий (юридические лица) внесли в бюджет Беларуси 210 млн рублей. Это 0,7% от всех доходов консолидированного бюджета и около 1% непосредственно от налоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений в бюджет от ПВТ возросла на 35%, но это легко объясняется ростом числа плательщиков с 377 до 561 штуки.





За 9 месяцев 2019 года каждая компания — резидент ПВТ заплатила в бюджет в среднем 374 тысячи рублей, в то время как годом ранее — 411 тысяч. Так что из расчета на одну компанию объем поступлений даже снизился.





Так или иначе, 210 млн рублей на первый взгляд могут показаться весомой суммой. На что их может хватить? Давайте смотреть.





Зарплаты бюджетников

Из года в год правительство сетует на низкие зарплаты в бюджетной сфере и старательно пытается удержать зарплаты бюджетников на уровне хотя бы 80% от средней заработной платы по стране. За 9 месяцев 2019 года на оплату труда из консолидированного бюджета было потрачено 8,7 млрд рублей. Для того чтобы полностью покрыть эти выплаты, Беларуси потребуется 42 Парка высоких технологий. А чтобы поднять всем бюджетникам среднюю зарплату, скажем, на 10% — еще как минимум 4 ПВТ.





Образование

Главный айтишник страны Виктор Прокопеня недавно сетовал на систему образования и предлагал ее переформатировать. При этом даже в своем нынешнем виде образование встало бюджету в 4,7 млрд рублей за 9 месяцев. Чтобы покрыть расходы на финансирование сферы образования, Беларуси нужно 22 Парка высоких технологий.





Здравоохранение

Что может быть важнее, чем здоровье нации? Разве что поступления в бюджет от табачной и алкогольной отрасли, но сейчас не об этом. За 9 месяцев 2019 года здравоохранение обошлось казне в 4 млрд рублей. Такую сумму в бюджет могли заплатить 19 Парков высоких технологий.





Развитие экономики

Кто-то платит деньги в бюджет, а кто-то, наоборот, оттуда получает. Бюджет Беларуси традиционно тратит огромные средства на развитие экономики и поддержку предприятий. За январь-сентябрь на эти цели было потрачено 3,6 млрд рублей. Такой объем поступлений мог бы быть обеспечен за счет 17 Парков высоких технологий.





Проценты по кредитам

Не секрет, что высокий уровень государственного долга является одним из главных рисков для финансовой стабильности Беларуси и вечной головной болью правительства: ну где же, где взять столько денег, чтобы в полном объеме и в срок рассчитаться с кредиторами? Взять негде, поэтому постоянно приходится брать новые кредиты. Но вот деньги на обслуживание долга — то есть на проценты по кредитам и облигациям — мы в долг не берем, они закладываются в бюджет. За 9 месяцев 2019 года обслуживание долгов обошлось в 2 млрд рублей. Такую сумму могли предоставить 9 Парков высоких технологий.





Суды и милиция

Наша милиция нас бережет, ну, а мы ей платим. За январь-сентябрь 2019 года финансирование судов, милиции и прочей правоохраны встало казне в 1,8 млрд рублей. С таким объемом платежей могли бы справиться 8 Парков высоких технологий.





Оборона

Без армии в наше неспокойное время не обойтись, и на национальную оборону тоже нужны деньги. За январь-сентябрь 2019 года военных профинансировали на 930 млн рублей. С такой задачей могли бы справиться 4,5 Парка высоких технологий.





Государственные органы общего назначения

Чтобы все вышеперечисленные сферы работали как надо, кто-то должен этим заниматься, регулировать, реформировать, следить. Выделять финансирование, в конце концов. И для этого в Беларуси работают ряд государственных органов. Все вместе за 9 месяцев они обошлись казне в 830 млн рублей. Чтобы покрыть эти расходы, Беларуси нужно 4 Парка высоких технологий.





«Льготка»

Льготное кредитование — неотъемлемая часть социально ориентированной экономики. Людям нужны жилье и рабочие места, так что займы на особых выгодных условиях могут получать и частные лица, и государственные предприятия — производители никому не нужных вещей, обеспечивающие всеобщую занятость. Удовольствие не из дешевых — за 9 месяцев 2019 года бюджет потратил на возмещение банкам процентов по льготным кредитам 740 млн рублей. Такой объем поступлений мог бы быть обеспечен за счет 3,5 Парка высоких технологий.





Хорошие дороги

Ну ладно, здравоохранение, долги, оборона — все же слишком глобальные вещи для того, чтобы финансировать их за счет одних айтишников. Возьмем задачу попроще — текущий ремонт и содержание дорог в стране. Не глобальные реконструкции и строительство, а всего лишь устранение ям, уборка снега и все такое. Но даже с такой задачей ПВТ не справится. Чтобы покрыть 361 млн рублей расходов, потребуется 1,7 Парка высоких технологий.









На что же хватит денег?

На охрану окружающей среды, например. Это хорошее и важное дело, но бюджет тратит на него совсем немного: не до экологии сейчас. Расходы за январь-сентябрь составили 69,4 млн рублей. Поступления от резидентов ПВТ могли бы покрыть эту сумму трижды.





Что выгоднее — курить или кодить?

Министр финансов Максим Ермолович недавно рассказал, что табачная отрасль приносит белорусскому бюджету около 1,2 млрд рублей в год. Сколько в год приносит ПВТ, пока неизвестно — МНС первый год публикует подобные данные, и последний отчетный период — январь-сентябрь. Но можно посчитать приблизительно. 1,2 млрд рублей в год — это в среднем 300 млн за квартал, а значит, за январь-сентябрь поступления от табачного бизнеса могли принести казне около 900 млн рублей. То есть в четыре с лишним раза больше, чем резиденты Парка высоких технологий.





Справедливости ради

Данные о платежах в бюджет от компаний-резидентов ПВТ на самом деле не охватывают полностью все возможные поступления. Нужно помнить как минимум о подоходном налоге, который платят высокооплачиваемые сотрудники Парка (пусть и по пониженной ставке — 9% для ПВТ против 13% для всех остальных). Только вот точную сумму таких поступлений посчитать сложно. Известно, что в ПВТ сейчас может работать около 70 тысяч человек, а средняя зарплата там, по разным данным, составляет 4−4,5 тыс. рублей. Если исходить из этого, получится, что за счет подоходного налога от сотрудников Парка бюджет получает около 25−30 млн рублей в месяц. То есть около 340 млн рублей в год. Кроме того, айтишники с высокими зарплатами тратят больше, чем среднестатистические белорусы, а значит, оплачивают больше косвенных налогов — НДС и акцизов.





Что касается отчислений в Фонд социальной защиты населения, который не включается в бюджет, но все же является важной составляющей социальной политики государства, то сотрудники ПВТ платят в этот фонд взносы исходя из средней зарплаты по стране — то есть столько же, сколько и все остальные работники.





Но, как ни крути, вклад в бюджет со стороны Парка высоких технологий невелик. Чего не скажешь о вкладе в ВВП: по последним данным, половина печального экономического роста Беларуси в 1% была обеспечена за счет IT-сектора. Ну хоть так.