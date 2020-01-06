Долой отеки и воспаления! 10 работающих бьюти-средств, которые справятся с последствиями праздников

Источник материала: Tut.by

Январские праздники — услада для души (и прожорливых наших животов), но катастрофа для лица. О том, что делать, если после праздников вы не узнаете себя в зеркале, рассказывает наш косметолог.

В свой обзор Анастасия включила лишь те средства, которые можно купить в белорусских магазинах и использовать без всяких промедлений. И да, мы позаботились о вашем бюджете: стоимость продуктов из подборки — не выше (а чаще — гораздо ниже) 40 рублей.

Устраняем отечность

Если в праздники опции «выспаться» вы предпочитаете игристое (или соленые закуски), не удивляйтесь внезапным отекам. Плохая новость: полностью избавиться от них не удастся до тех пор, пока праздничный стол не будет уничтожен. Хорошая: с помощью косметики скрыть свои гастрономические пристрастия все же можно.

Если ситуация требует экстренных мер, воспользуйтесь гидрогелевой маской Agave cooling от Petitfee: равных ей в борьбе с отечностью мы пока не нашли. Маска отлично охлаждает кожу (тем самым улучшая микроциркуляцию) сама по себе, но подержать ее в холодильнике перед использованием не помешает.





Отеки — перманентная проблема? Тогда можно заодно купить и патчи: упаковки хватит на месяц ежедневного использования. Например, вот такие от IYOUB, с морским коллагеном: экстракты водорослей, входящие в их состав, обладают мощным лимфодренажным эффектом.





Также с отечностью прекрасно справляются альгинатные маски, особенно те, что с охлаждающим эффектом. Такая как раз есть у Anskin: за приятный коже холодок здесь отвечает экстракт мяты перечной.





Боремся с сухостью

В праздники мы зачастую забываем о том, что за кожей нужно ухаживать. Какие маски, когда оливье еще не нарезан? Как итог — постоянное чувство стянутости.

Если вы все еще не запаслись подходящими средствами на случай обезвоженности (что, между прочим, очень зря), вот вам пара вариантов. Маска «Гиалурон концентрат» от Garnier подойдет обладательницам всех типов кожи, но за счет текстуры больше понравится тем, у кого кожа жирная или комбинированная. Всем остальным прекрасно подойдет кремовая маска с гиалуроновой кислотой от KORA.













Возвращаем коже сияние

Вредные привычки и тотальный недосып становятся причиной тусклого цвета лица. К счастью, возвратить коже здоровый тон способен витамин С. В данной ситуации лучше выбирать формат маски: такие средства работают быстрее, чем сыворотки.

Маска Vita C от корейского бренда Proud Mary содержит аскорбил глюкозид. Это одна из наиболее стабильных форм аскорбиновой кислоты. Кстати, дополнен состав токоферолом: он отлично сочетается с витамином С, смягчая, но не снижая его эффективность.





У Superfood salad for skin стоит присмотреться к маске со свеклой. Звучит не слишком аппетитно, зато полезно: этот овощ богат на витамин С.





Как и экстракт ацеролы: на его основе созданы японские маски (в упаковке — недельный курс) от LuLuLun.





Прощаемся с воспалениями

А что делать, если новогодние и рождественские лакомства стали причиной воспалений? Во-первых, не паниковать: эти «неприятности» на вашем лице не останутся навсегда. Во-вторых, выбрать правильное косметическое средство (и, конечно, его нанести).

Если основная проблема — бугорки, которые ощущаются под кожей, и черные точки, воспользуйтесь глиняной маской. Отличный вариант с японской полынью есть у IsNtree. Правда, это средство категорически не подходит для чувствительной кожи: в его составе есть экстракт перца и скрабирующие частицы.





Маска-скраб противопоказана и в ситуациях, когда содержимое воспалений просится наружу: высок риск распространения по всему лицу. В этом случае лучше использовать точечные средства — например, SOS-пасту Hyseac от Uriage.



