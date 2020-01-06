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Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохраняется на 7 января

07.01.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси синоптики уже несколько дней подряд сохраняют штормовое предупреждение. Желтый уровень опасности продлен на 7 января.

По информации Белгидрометцетра, на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Сегодня в Беларуси также желтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.
 
 
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В Беларуси синоптики уже несколько дней подряд сохраняют штормовое предупреждение. Желтый уровень опасности продлен на 7 января.
 
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