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В объятой пожарами Австралии пошел дождь

07.01.2020 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пострадавших от пожаров районах Австралии начался дождь, температура упала, но чиновники предупредили, что пожары снова возобновятся.

Об этом сообщает ВВС.

Дождь выпал на восточном побережье, от Сиднея до Мельбурна, а в некоторых частях Нового Южного Уэльса - проливной.

Но чиновники предупредили, что к четвергу температура повысится. «Не время успокаивать себя», - заявил в понедельник премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.

Тем временем премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что в ближайшие два года на восстановление будут выделены 2 млрд долларов.


Несколько знаменитостей пожертвовали деньги для поддержки усилий по борьбе с пожарами, среди них американская певица Пинк, лауреат премии «Оскар» Николь Кидман и австралийская певица Кайли Миноуг.

Австралия борется с последствиями одного из худших сезонов лесных пожаров, вызванным рекордными температурами и месяцами засухи. С начала пожаров в сентябре погибли не менее 24 человек. На выходных премьер Моррисон предупредил, что кризис может продолжаться месяцами.
 
 
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В пострадавших от пожаров районах Австралии начался дождь, температура упала, но чиновники предупредили, что пожары снова возобновятся.
 
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